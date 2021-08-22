Kim Min Jae'den Güney Kore selamı

Fenerbahçe’nin yeni transferi Güney Koreli futbolcu Kim Min Jae, ısınmada sarı-lacivertli taraftarların tezahüratlarını ülkesine özgü selamlama şekliyle karşılık verdi.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Güney Koreli futbolcu Kim Min Jae, ısınmada sarı-lacivertli taraftarların tezahüratlarını ülkesine özgü selamlama şekliyle karşılık verdi.
Süper Lig'de oynanacak olan Fenerbahçe - Antalyaspor maçı öncesinde sarı-lacivertlilerin yeni transferi Kim Min Jae, taraftarları ülkesine özgü şekilde selamladı. Maç öncesinde gerçekleştirilen ısınma çalışmalarında taraftarların tezahüratlarına karşılık tribünlere gelen Güney Koreli futbolcu, sarı-lacivertli taraftarlara ülkesine özgü selamlama şekliyle karşılık verdi.