Kına gecelerinde 'robotlu' eğlence

Bir çok yeni kına konseptlerinin ortaya çıktığı günümüzde yeni trend türkü söyleyen, tepsi taşıyan robotlar olacak.

Gündelik yaşamda yerlerini alan robotların yeni görev alanı kına geceleri oldu. 2020 yılında yeni konseptlerle çeşitlenen evlilik ekipmanları İstanbul'da gerçekleştirilen fuarda sergilendi. Bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen ‘2020 Evlilik Hazırlıkları ve Düğün Ekipmanları' fuarı, evlilik hazırlıkları yapanlarla sektör temsilcilerini bir araya getirdi. En yeni düğün ekipmanlarının sergilendiği fuarda, kına gecelerinde kına tepsisi taşıyan, kına türküsü söyleyen ve dans eden robot ilgi odağı oldu.

Kına gecelerinde görev alan robotlar; misafir karşılama, soru-cevap şeklinde konuşma ve eğlence gibi hizmetler sunabiliyor.

Robotla ilgili bilgi veren organizasyon yetkilisi Erol Yıldırım robotlara olan ilgiden dolayı memnuniyetini dile getirdi. Robotun özellikleriyle ilgili de açıklama yapan Yıldırım, “2020 yılında farklı konseptler hayatımıza girdi. Robotlar kına gecelerinde görev alacak. Misafirleri karşılama, kına tepsisi taşıma, konukları eğlendirme, kına türküsü söyleme gibi özellikleri olacak”dedi.

“Robotların kına gecesindeki fiyatı 10 - 12 bin lira arasında değişiyor”

Robotlara ilginin yüksek olduğunu kaydeden Yıldırım, “Vatandaşlar sosyal medya paylaşımlarında farklılık oluşturmak istiyor. Robotlara özel yazılımlar yüklüyoruz, bu yazılımlar sayesinde robotlar soru cevap şeklinde konuşuyor veya türkü söylemesi gibi birçok görev üstleniyorlar. Robotların kına gecesindeki fiyatı 10 - 12 bin lira arasında değişiyor. Bu sene kına ve düğün sektörü olarak hareketli bir sezon bekliyoruz. Çok farklı konseptler 2020 yılında çiftleri bekliyor olacak” şeklinde konuştu.

120 firmanın en yeni ürünlerini sergileyeceği fuar 20 Ocak tarihine kadar ziyaretçilerini bekliyor olacak.