Kınalıada ve Burgazadası'nda restoranlar denetlendi

Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Kınalıada ve Burgazadası'nda işletmelerin ruhsatlarını, satışı yapılan ürünlerin bandrollerini ve iş yerlerinin hijyen kurallarına uyup uymadıklarını kontrol etti.

Halkın güvenilir gıdaya ulaşımı için bu zincirin bütün halkalarının denetlendiği uygulamada, Tarım orman Bakanlığı ekipleri restoran mutfaklarını denetledi. Ayrıca kaçak ve sahte içkiye karşı da bandrol kontrolü yapıldı. Günü geçmiş mallar imha edildi. Eksikliklere para cezası uyguladı.