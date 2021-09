Kınalıada'da denizde fenalaşan iş adamı hayatını kaybetti

Tekneye çıkarıldıktan sonra hastaneye kaldırılan Can, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

4 Eylül günü iş adamı ve özel eğitim kurumu yönetim kurulu başkanı Ahmet Hamdi Can, özel teknesi ile Kınalıada açıklarında demir atarak denize girdi. Can, yüzdüğü sırada 18.30 saatlerinde denizde fenalaştı. Can'ın şoförü Abdülvahim Ekin, iş adamını denizden çıkararak tekneye aldı. Gözleri ve bilinci kapalı olan Can, deniz ambulansı ile Bostancı sahiline götürüldü. Burada ambulansa alınan Can'a FSM Hastanesine götürüldüğü esnada kalp masajı yapılmaya devam edildi. Hastaneye kaldırılan Can, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İş adamı Ahmet Hamdi Can'ın bugün Yeniköy Çarşı Merkez Camii'nde saat 16.00'da kılınacak namazın ardından Edirnekapı Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığında toprağa verileceği öğrenildi.