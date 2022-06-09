Kira artışlarına sınırlama sektörde konuşulmaya devam ediyor

Konut piyasasında kira artışlarını sınırlayan önerge Meclis'ten geçti. Konut kira artışlarına yüzde 25 oranında üst sınır getirildi. Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmecıklı konuyu değerlendirdi.

Kira artışına yüzde 25 sınırlama getiren önerge TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Konut kiralarında bir yıl süreyle bir önceki yılın kira bedelinin yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde artış yapılabilme imkanı getirildi. 1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde bir önceki kira yılının yüzde 25'i aşılmayacak.

Konuyu değerlendiren Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, düzenlemenin piyasayı regüle edici yerinde bir adım olduğunu belirtti. Özelmacıklı, hem kiracı hem de ev sahiplerinin memnuniyeti için son kira artış oranı kadar bir sınırlamanın yapılmasını beklediklerini söyledi. Mayıs ayı tüketici fiyat endeksi on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranının Haziran ayında yüzde 39,33 olarak uygulanacağını kaydeden Özelmacıklı, “Temmuz ayı itibarıyla kira artış oranları yüzde 25'i geçmeyecek şekilde uygulanacak" dedi.

Özelmacıklı, TÜFE'nin son on iki aylık ortalaması baz alınarak yapılan kira artışlarının nispeten piyasanın daha gerisinden geldiğini belirterek, "Son aya baktığımızda kira artış oranının yüzde 40'a yakın olduğunu görüyoruz. Düzenlemenin yüzde 40 seviyesinde olabilmesini daha makul olabileceğini öngörüyordum. Çünkü bir ay önce kira artışı veya bu ay içinde kira artışı olanlarda uygulanacak oran yüzde 40 seviyesinde olacak ancak önümüzdeki ay için bu oran yüzde 25 olacak" ifadelerini kullandı.

"İş yeri kiraları TÜFE ortalamasına göre devam edecek"

İşyeri kiralarına üst sınır getiren bir düzenleme olmadığını belirten Özelmacıklı, "Şu anki uygulamaya göre iş yeri kiralarında TÜFE ortalamasının devam edeceği anlaşılıyor. Arsa ve arazi artışlarında ise çatılı işyeri kapsamına girmediği için kira kontratlarında yazılı olan artış maddeleri ve hükümleri arsa ve arazilerin kiralanmasında geçerli oluyor" dedi.

Enflasyon oranının düşmesi durumunda söz konusu uygulamanın uzamayabileceğinin altını çizen Özelmacıklı, "Eğer enflasyon bu seviyelerde devam ederse buna benzer farklı uygulamaların devreye alınacağı veya bu sürecin uzatılabileceği de piyasalarda görünebilir" diye konuştu.

"Muafiyet ve istisnaların ek olarak uygulamaya alınması faydalı olabilirdi"

Özelmacıklı, konut piyasalarının rahatlaması için söz konusu uygulama dışında bazı muafiyet ve istisnaların da getirilmesinin faydalı olabileceğini ifade ederek, "Bu istisnalar çerçevesinde emlak vergisi farklı bir tahsil yöntemidir. Gayrimenkul geliri elde eden mükelleflerin her yıl beyan etmesi gerekiyor. Geliri sadece kira olanların belki de muaf tutulabilirdi" açıklamalarında bulundu.