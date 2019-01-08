Kıraathanelerde “Okuma ve Yaşam” fotoğraflarla anlatıldı

Büyükçekmece Belediyesi ve Büyükçekmece Fotoğraf Derneği (BÜFOD) işbirliğiyle gerçekleştirilen “Kıraathanelerde Yaşam ve Okuma” adlı sergi vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı. Büyükçekmece'deki kıraathanelerde vakit geçiren Büyükçekmece halkının fotoğraflarını çekerek onları ölümsüzlüğe taşıyan fotoğrafçılar uzun çalışmalar sonucunda unutulmayacak bir sergi ortaya çıkarttı.

“Bu güzel kareleri ölümsüzleştirerek bizlere büyük bir ödül verdiler”

Sergi açılışını gerçekleştiren Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Bu zamana kadar açtığım en anlamlı en etkileyici fotoğraf sergilerinden bir tanesine tanıklık ettim. Büyükçekmeceli kardeşlerimiz ve amcalarımız kıraathanelerimizde vakit geçirmeyi seviyorlar. Onları düşünerek kıraathanelerin içerisine okuma köşeleri yaptık. İsteyen gelip çayını yudumlayıp kitabını da okuyabilir ya da gelip kağıt oyunları da oynayabilir. Büyükçekmece Fotoğraf Kulübü tüm bu anlattıklarımı çok güzel fotoğraflamış. Bugün sergiyi gezerken ne kadar büyük bir emek harcandığını da gördüm. Bu güzel kareleri ölümsüzleştirerek bizlere büyük bir ödül verdiler. Dernek Başkanı Hürriyet Akın'a ve emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Kıraathanelerde Yaşam ve Okuma” adlı sergiyi ziyaret etmek isteyen vatandaşlar 14 Ocak 2018 tarihine kadar Büyükçekmece Belediyesi Hizmet Binası Çok Amaçlı Salonu ziyaret edebilir.