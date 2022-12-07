İstanbul'da kiralık dükkanlar boş kaldı. Bazı esnaflar yüksek fiyatlardan dolayı kiralık dükkan bulamıyor. Emlakçılar, mal sahiplerinin TÜFE rakamlarına göre kira zammı yapmamalarından dolayı fiyatların yükseldiğini söyledi.

İstanbul'da kiralık dükkan fiyatlarında artış yaşanıyor. Kiraların artmasından dolayı bazı esnaflar dükkan bulamıyor. Buna bağlı olarak da bazı kiralık dükkanlar boş kaldı. Kiralarını ödemekte zorlanan esnaflar dükkanlarını boşaltıyor. Konut kiralarında bir yıllık getirilen yüzde 25 artış sınırlaması dükkanları kapsamıyor. Bahçelievler bölgesinde en düşük metrekareli bir dükkan ortalama 15 bin liradan kiralanırken, en yüksek metrekareli bir dükkan 50-100 bin lira arasında kiralanabiliyor. Buna yüzde 20 olarak uygulanan kira stopajı da eklenince esnafın maliyetleri daha da artıyor.

Mal sahipleri TÜFE rakamlarına göre zam yapmıyor

Emlakçılar, fiyatların artmasından dolayı kiralık dükkanların boş kaldığını söyledi. Öte yandan emlakçılar, dükkanların boş kalmasının sebeplerinden bir tanesinin mal sahiplerinin TÜFE rakamlarına göre kiralarına zam yapmaması olduğunu vurguladı.

Ticari konutlarda Aralık ayı kira artış oranı yüzde 70,36

TÜİK, 2022 yılı Kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, Tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) değişim 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 62,35, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 84,39 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 70,36 olarak gerçekleşti. Kiralık daire zam oranı yüzde 25 ile sınırlanırken, ticari konutlarda artışlar TÜFE on iki aylık ortalamasına göre yapılıyor. Buna göre ticari konutlarda Aralık ayı kira artış oranı yüzde 70,36 olarak gerçekleşti.

"Fiyat artışları mal sahiplerinin zamlarına göre yükseliyor, esnaf zorlanıyor"

Hem kiralık dairelerin hem de kiralık dükkan fiyatlarının arttığını söyleyen emlakçı Şerafettin Başaran, “Ticari konutlar yani kiralık dükkan fiyatlarının artmasından dolayı dükkanlar boş kalıyor. Esnaf kira ödeyemediği için dükkanlar boş kaldı. Dükkan sahipleri de piyasaya göre bir artış yapıyor. Bu fiyat artışları enflasyon rakamlarına göre değil de mal sahiplerinin artışlarına göre yükseliyor. Bu da esnafı zorluyor ve bundan kaynaklı olarak dükkanlar boş kalıyor. Dükkan kira fiyatlarının artacağını öngörüyorum. Maliyetten kaynaklı olan bir artış da söz konusu. Kirasını ödeyemeyen esnaf daha sonra dükkanı kapatıyor veya uygun bir dükkan kiralayamıyor. Dolayısıyla dükkanlar boş kalıyor. Bahçelievler civarında yavaş yavaş boş dükkanlar görmeye başladık. Dükkanlara talep var ama kiralanma oranı düşük. Kiralayanlar da mecburen kiralamak zorunda kalıyor” ifadelerini kullandı.

Kiralık dükkanlar konumu ve metrekaresine göre 15 bin lira ila 100 bin lira arasında değişiyor

Kiralık dükkan fiyatlarının metrekareye ve bulunduğu konumuna göre değişkenlik gösterdiğini söyleyen Başaran, "150 metrekare bir dikkan ortalama 15 bin liradan kiralanıyor. 500-600 metrekare olan kiralık dükkanlar için ise bu fiyat 50-60 bin liraya kadar çıkıyor. Metrekaresi ve bulunduğu konum itibariyle en yüksek kiralık dükkan 100 bin liraya kadar çıkabiliyor" dedi.

Kiralık dükkan fiyatlarıyla ilgili konuşan Aydın Erdem, "Dükkan kiralayacak esnaf zor durumda. Dükkan kiraları çok yüksek. Yeni iş yeri açmak isteyenler uygun fiyata dükkan bulamıyor. Bu civarlarda çok fazla boş dükkan var. Bugün 15-20 bin liraya orta halli bir dükkan bulamıyorsun. Dükkanı alan kişi yüksek maliyetten satın aldığı için düşük fiyata kiraya vermiyor. Dükkanların boş kalmasının sebebi, mal sahiplerinin kira bazında çok artış yapması diyebiliriz" açıklamalarında bulundu.

Öte yandan kiralık dükkanlarda esnaftan alınan kira stopajı uygulaması yüzde 20 olarak uygulanıyor.