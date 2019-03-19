Kiralık ev ararken bıçaklanarak gasp edildi

Beyoğlu'nda Iraklı bir turist, ev kiralamak için irtibata geçtiği kişiler tarafından gasp edilerek bıçaklandı. Turistin fidye amacıyla pasaportunu da gasp eden şüphelilerin yakalanması için polis çalışma başlattı.

Olay, saat 21.20 sularında Beyoğlu Dolapdere Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi henüz belirlenemeyen Iraklı bir turist, ev kiralamak için yine Iraklı olduğu ileri sürülen şahıslarla irtibata geçti. Şüpheliler, ev bulduklarını ileri sürerek ev kiralamak isteyen şahsı boş ve metruk bir eve götürdü. Ev kiralamak isteyen şahıstan önce para talep eden şüpheliler, paranın olmadığını görünce şahsı üç yerinden bıçakladı ve pasaportuna el koydu. Şüphelilerin elinden kurtulan bıçaklanan şahıs, cadde üzerindeki bir börekçiye girerek polise haber verilmesi için yardım talep etti. Bunun üzerine dükkan önünde oturan Muharrem Çakır isimli vatandaş, bıçaklı şahsın telefonundan polisi aradı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı şahsı Taksim İlk Yardım Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Polis ekipleri şahsı bıçaklayan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Bıçaklananın da bıçaklayanın da Irak uyruklu olduğunu belirten Muharrem Çakır, “Burada oturuyordum, bu esnada bu telaşla geldi, polis polis diye seslendi. Onun telefonundan 155'i aradım. Ondan sonra sırtına, koluna baktım, kan izleri vardı. Üç tarafından vurmuşlardı. Herhalde ev kiralama vaadiyle çocuğu kandırmışlar. Onu boş bir yere götürmüşler, eve götürünce üstünü aramışlar, üstünde yüklü para çıkmayınca, evraklarını almışlar ve bu evrakları almak için bu kadar para getireceksin. Zaten şüpheliler iki de bir, telefonla görüşüyor. Ama çocuk üç tarafından yaralıdır. Bıçaklayan kişiler, bıçaklanan kişiyi arıyorlar. O da Iraklı, bu da Iraklı. EV kiralama vaadiyle boş eve götürmüşler, o boş evde de çocuğu gasp etmişler” dedi.