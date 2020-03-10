Kıran kırana finalde şampiyon Bahçeşehir

Başakşehir Belediyesi'nin düzenlediği Gençlik Oyunları kapsamında yapılan ortaokul kızlar ve erkekler voleybol turnuvası sona erdi. Nefeslerin tutulduğu kızlar finalinde, Özel Bahçeşehir Ortaokulu, erkekler finalide ise Prof. Dr. Ahat Andican Ortaokulu şampiyon oldu.

Bahçeşehir Spor Merkezi'nin ev sahipliği yaptığı ortaokullar arası kızlar voleybol turnuvası finalinde, Prof. Dr. Ahat Andican Ortaokulu ve Özel Bahçeşehir Ortaokulu takımları karşı karşıya geldi. Tribünlerin büyük bölümü Bahçeşehir ekibinin aileleri ve arkadaşlarıyla doldu. Seyirciler yoğun tezahüratlarla takımlarına destek verirken takımlar parkede ter döktü.

Son sette geriden gelip şampiyon oldular

Karşılıklı alınan setlerin ardından Özel Bahçeşehir Ortaokulu takımı üçüncü sette 2-1 öne geçti. Dördüncü set ise büyük bir çekişmeye sahne oldu. Setin bazı bölümlerinde top uzun süre yere değmeden oyun devam etti. Dördüncü sette 24-19 öne geçen Prof. Dr. Ahat Andican Ortaokulu takımı, setleri eşitlemeye çok yaklaştı. Ancak Özel Bahçeşehir Ortaokulu takımı, rakibine set sayısını değerlendirmesine izin vermedi. Üst üste aldığı 7 sayıyla seti 26-24 tamamlayarak şampiyonluk kupasına uzandı. Son sayıyla birlikte hem şampiyon ekip hem de tribünler büyük sevinç yaşadı.

Oyunculardan Gençlik Oyunları'na övgü

Turnuvanın sonunda kupa töreni düzenlendi. Turnuvanın en iyi oyuncusu Prof. Dr. Ahat Andican Ortaokulu'ndan Miray Kurt seçildi. Şampiyon olan Özel Bahçeşehir Ortaokulu takımı, şampiyonluğu taraftarlarıyla birlikte kutladı. Şampiyon takım ve diğer takım oyuncuları, turnuvanın çok güzel geçtiğini, kendilerine salon, ulaşım ve diğer alanlarda tam destek sağlandığını söyledi. Turnuvada üçüncülük ise TOKİ Fenertepe Ortaokulu takımının oldu.

Şampiyonluğa rahat uzandılar

Kızlar finalinden bir gün sonra ortaokul erkekler voleybol turnuvasının finali gerçekleştirildi. Turnuvada TOKİ Fenertepe Ortaokulu'nu mağlup eden Özel Petek Okulları takımı üçüncü oldu. Finalde ise Başakşehir Emin Saraç İmam Hatip Ortaokulu takımı ile Prof. Dr. Ahat Andican Ortaokulu takımı rakip oldu. Prof. Dr. Ahat Andican Ortaokulu takımı, baştan sona önde götürdüğü maçta set vermeden şampiyonluğa ulaştı. Turnuvanın ardından şampiyonluk kupasını kaldırdı. Turnuvanın en iyi oyuncusu Prof. Dr. Ahat Andican Ortaokulu takımından Yaşar Efe Uslu oldu.