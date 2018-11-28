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Kıran kırana geçen turnuvada şampiyon öğretmenler belli oldu

Eyüpsultan Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile “Her yerde Spor, Herkese Spor” anlayışıyla öğretmenler arası voleybol turnuvası düzenledi.


Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın'ın göreve geldiği andan itibaren gençlere ve spora verdiği önem doğrultusunda kurulmasına karar verdiği Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, 5 sene içerisinde sayısız sportif faaliyeti ve program düzenledi. Bu doğrultuda spor ve sporcuya değer veren yaklaşımıyla hareket eden Eyüpsultan Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile “Her yerde Spor, Herkese Spor” anlayışıyla öğretmenler arası voleybol Turnuvası düzenledi. Kıran kırana geçen müsabakalarının ardından Şehit Murat Karakuş Ortaokulu öğretmenleri şampiyonluğu göğüsleyen taraf oldu.



14 okuldan 168 öğretmen katıldı


Düzenlenen turnuvaya ilçede bulunan 14 okuldan 168 öğretmen katıldı.2 hafta boyunca süren kıyasıya mücadelede 168 öğretmen kozlarını paylaştı.Zorlu geçen turnuvada birinciliği Şehit Murat Karakuş Ortaokulu, ikinciliği Eyüp Anadolu Lisesi, üçüncülüğü Gümüşsuyu ilkokulu öğretmenleri kazandı. Düzenlenen ödül töreninde şampiyonluğu göğüsleyen Şehit Murat Karakuş Ortaokulu ile birlikte ikinci ve üçüncü olan okullara kupaları ve madalyaları takdim edildi.



Öğretmenler arası sportif faaliyetlerde alkışlanacak rakamlar


Eyüpsultan Belediyesi, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü koordinesinde 2014-2019 yılları içinde sayısız sportif faaliyet ve program düzenledi. Bu sportif faaliyetlerin sadece bir kolu olan 'Öğretmenler Arası Sportif Faaliyetler' kategorisinde toplam bin 952 öğretmene erişilerek ilçe genelinde büyük bir rakama ulaşıldı.

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