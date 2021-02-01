Kireçlenme her yaşta görülebilir

Dr. Ramadan Özmanevra, “Kireçlenme; ağrı, sertlik ve diğer çeşitli olumsuz durumlara sebebiyet verir” dedi.

Osteoartrit halk arasında bilinen adıyla kireçlenme, en yaygın görülen eklem şikayetlerinden birisidir. Bilindiği gibi eklem iki kemiğin bir araya geldiği bölgedeki yapıdır. Bir araya geldikleri noktada kıkırdak dokusu ve koruyucu yapılarla çevrilidir. Osteoartrit bu dokunun zarar görmesine ve bu nedenle kemiklerin birbirine sürtünerek hasar görmesine neden olur. Neticede de ağrı, sertlik ve diğer çeşitli olumsuz durumlara sebebiyet verir.

Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Ortopedi Anabilim Dalı Uzmanı Doç. Dr. Ramadan Özmanevra, osteoartrit ve hastalığın ortaya çıkma sebepleri ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Osteoartritin eklem hasarından ötürü meydana geldiğini ve yaşa bağlı olarak aşınmada artış görüldüğünü belirten Doç. Dr. Özmanevra, hastalığın sıklıkla oluşma sebebinin bilinmediğini ancak birçok faktörün birleşmesi sonucu ortaya çıktığının tahmin edildiğini dile getirdi. Hastalığın bilinen nedenlerinin ise kıkırdakta hasara yol açabilecek eklem travmaları, eklem çıkıkları, eklem içi kırıklar, bağ dokusu yaralanmaları veya kıkırdağın dejenerasyonuna yol açan bazı sistemik hastalıklar olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Ramadan Özmanevra “Obezite yani aşırı kilo durumu ile osteoartrit tetiklenebilmekte bu nedenle obezite risk faktörü olarak gösterilmektedir. Bir diğer risk faktörü ise genetik yatkınlıktır. Ailede bu hastalığın yaşanmış olması aile bireylerinde de görülme ihtimalini artırmaktadır” ifadelerini kullandı.

Hastalığın evresi tedavi planını belirliyor

Doç. Dr. Ramadan Özmanevra, osteoartritin belirtilerini “Oluşma bölgesinde ağrı, eklem hareketleri sırasında ağrı ve/veya kısıtlılık, sertlik, hassasiyet, ilerleyen durumlarda şişlik, eklemleri kullanmada zorluk, şekil bozuklukları, diz ve kalça osteoartritinde de yürümede güçlük” olarak sıralıyor.