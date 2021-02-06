Kireçlenme tedavisinde püf noktalar

Fazla kilonun, kireçlenmeye yol açabileceğini belirten Körtelli, tedavi sürecindeki egzersizlerin de mutlaka fizyoterapist kontrolünde olması gerektiğini söyledi.

Beykent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Arş. Gör. Onur Körtelli, kireçlenme problemi ile alakalı önemli tavsiyeler verdi. Kireçlenmenin, özellikle ağırlık taşıyan eklemlerin aşınması ile karakterize olduğunu belirten Körtelli, “Diz ekleminde kireçlenmeye ise oldukça sık olarak rastlanmaktadır. Yaşın ilerlemesiyle birlikte görülme sıklığı artar. Kadınlarda erkeklere göre daha çok görülür. Fazla kilolu olmak en önemli risk faktörleri arasındadır. Bundan dolayı diz ekleminde kireçlenmeyi önlemede fazla kiloların verilmesi büyük önem arz etmektedir. Fazla kilo sadece eklem üzerine binen yükü arttırmakla kalmayıp postürümüzü, yürüyüşümüzü ve fiziksel aktivite düzeyimizi etkileyerek ciddi sorunlara yol açabilir.” dedi.

''En önemli belirti diz ağrısı''

Körtelli, dizde kireçlenmede en önemli bulgunun ağrı olduğunu söyleyerek, “Ağrı yavaşça ilerler, özellikle merdiven inip çıkma, çömelme, yürüme gibi durumlarda şiddetlenir. Kireçlenme ilerledikçe gece ve istirahat ağrısı da görülebilir. Belirli bir süre dinlendikten sonra dizde tutukluk olabilir. Hastalığın ileri evrelerinde dizde krepitasyon (çıtırtı) sesi hasta tarafından duyulabilir. Bunun yanında, uyluk kaslarında zayıflık meydana gelebilir. Ayrıca; dizde kireçlenmenin teşhisinde laboratuvar testlerinden ve radyolojik görüntüleme yöntemlerinden de faydalanılabilmektedir.” diye konuştu.

Kireçlenme tedavisinde hastanın fiziksel durumunu korumak, hareketliliğini arttırmak, ağrısını azaltmak ve sakatlıkları engelleyebilmek için hastanın durumuna göre farmakolojik ve/veya farmakolojik olmayan yöntemler kullanılabildiğini ifade eden Körtelli, farmakolojik tedavide ilgili uzman hekimin reçete ettiği ilaçların kullanıldığını; farmakolojik olmayan tedavi yaklaşımlarında hasta eğitimi, ısı modaliteleri, elektroterapi modaliteleri, egzersiz, yardımcı cihaz kullanımı, iş-uğraşı tedavisi ve hidroterapi gibi yöntemlerin yer aldığını belirtti.

''Tedavide birçok uygulama mevcut''

“Diz kireçlenmesinde ısı modaliteleri soğuk uygulamalar ve sıcak uygulamalar olarak ikiye ayrılmaktadır. Soğuk uygulamalar genellikle hastalığın daha çok akut döneminde kullanılırken; sıcak uygulamalar kronik vakalarda tercih edilebilmektedir. Soğuk uygulamalar arasında buz paketleri ve lokal spreyler bulunurken; sıcak uygulamalar arasında sıcak paketler, parafin, infraruj gibi yüzeyel ısı modaliteleri, ultrason, kısa dalga diatermi, mikrodalga diatermi gibi derin ısı modaliteleri bulunmaktadır” ifadeleriyle kireçlenme tedavisinde ısı modaliteleri uygulamasını detaylandıran Körtelli, TENS (Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation) gibi elektrik tedavilerinin ağrı kesici akım olarak kullanılırken, kas kuvvetlendirici elektrik akımlarının da kas güçlendirme programı için kullanıldığını sözlerine ekledi.

Diz kireçlenmesi tedavisinde diz eklem hareket açıklığı egzersizleri, Quadriceps kasını kuvvetlendirici egzersizler, germe egzersizleri ve aerobik egzersizlerin yer aldığını söyleyen Körtelli, bu egzersizlerin doğru yapılmaması durumunda hastanın zarar görebileceğine dair uyardı. Buna bağlı olarak söz konusu egzersizlerin mutlaka fizyoterapist tavsiyeleri ve yönlendirmeleri doğrultusunda yapılması gerektiğini ifade eden Körtelli, yardımcı cihaz kullanımının da uygun görülmesi durumunda, tedavi programının içinde yer aldığını ve uygun hastalara baston, tabanlık, dizlik gibi araçların önerildiğini söyledi.