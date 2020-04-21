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Kırgızistan'dan getirilen Türkler Maltepe'de yurda yerleştirildi

Kırgızistan’da bulunan Türk vatandaşları korona virüsü tedbirleri kapsamında Maltepe’de yurda yerleştirildi.

Kırgızistan'da bulunan Türk vatandaşları korona virüsü tedbirleri kapsamında Maltepe'de yurda yerleştirildi.


THY korona virüs salgını sonrası bulundukları ülkede mahsur kalan Türk vatandaşlarını özel uçuşları ile ülkeye getirdi. Kırgızistan'da bulunan Türk vatandaşlarını taşıyan uçaklar İstanbul Havalimanı'na indi. İnen uçaktaki yolcular özel kıyafetli sağlık görevlilerinin ilk kontrollerinin ardından otobüslere bindirilerek karantinaya alınacak yurtlara götürüldü. Toplam 7 otobüs ile gelen Türk vatandaşları Maltepe'de bulunan Mimar Sinan Erkek Yurdu'na yerleştirildi. Yurt girişinde yetkililer tarafında karşılanan yolcular bavullarını alarak tek kişilik odalarına geçtiler.

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