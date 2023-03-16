Kırıkhan ve Nurdağı'ndaki depremzedeler konteynerlara yerleştiriliyor

Hatay Kırıkhan ve Gaziantep Nurdağı'nda Albayrak Grubu tarafından kurulan konteynerlara depremzede vatandaşlar yerleştirilmeye başlandı.

Albayrak Grubu, Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili etkileyen depremlerin ilk anından itibaren tüm şirketleri ve çalışanlarıyla bölgeye yardım ulaştırmak için harekete geçti. Toplamda 200 milyon TL'den fazla yardım desteğinde bulunan Grup, Hatay ve Gaziantep'te konteyner kent kurulumu yapıyor.

Gruptan yapılan açıklamaya göre, Hatay Kırıkhan'da 631 adet, Gaziantep Nurdağı'nda 419 adet olmak üzere toplamda 1.050 adet konteynerdan oluşan kentte yapımı tamamlanan konteynerlara depremzede vatandaşlar yerleştirilmeye başlandı. Grup tarafından konteyner kent alanlarındaki altyapı çalışmalarının yüzde 70'inin tamamlandığı açıklandı. Geri kalan konteynerların da en kısa sürede kurulumunun tamamlanması öngörülüyor.

Grubun, kurulumunu yaptığı konteyner kent projelerinde, sadece sağlıklı bir yaşam alanı sunmanın yanı sıra konfor da ön planda tutuluyor. Su, elektrik, internet gibi altyapıların sağlandığı konteynerlarda 1+1 konseptin dışına çıkılarak sıcak bir yuva hissi verilmek isteniyor. Konteynerlardan oluşan kampüste ayrıca çocuk ve gençlik atölyesi, etkinlik alanları, mescit, yemekhane gibi farklı mekânlar da bulunuyor. Depremzedeler için en iyi yaşam alanları düşünülerek projelendirilen konteyner kentler, Albayrak Grubu tarafından her açıdan desteklenmeye devam edilecek.

Albayrak Grubu yardımlarını her gün artırarak bölgeye ulaştırmaya devam ederken çalışanlar için de bir bağış hesabı açıldı. Seferberlik ruhuyla ellerinden gelen desteği sağlayan ve ilk günden itibaren bu konuda taleplerini ileten çalışanlar bağışlarını Albayrak Vakfı'na iletti. Toplanan bağışlarla Albayrak Grubu çalışanları adına 27 adet konteyner satın alındı ve konteyner kent kurulumu için bölgelere gönderildi.

Bölgedeki diğer ihtiyaçlar için seferberlik devam ediyor

İlk andan itibaren ihtiyaçlar doğrultusunda gıda, kıyafet ve hijyen ürünleriyle birlikte iş makinaları, soba, yakıt, çadır ve ekipman desteği Albayrak Grubu tarafından bölgeye gönderilmeye devam ediyor. Bunun yanı sıra Albayrak Grubu şirketleri de lojistik ve ulaşım desteği sağlıyor. AFAD başta olmak üzere Türk Kızılay ve devletin ilgili birimleriyle koordineli çalışarak bölgeye yardım tırları gönderen şirketten yapılan açıklamada, “Tüm yaralar sarılıncaya kadar durmak yok” açıklaması yapıldı.