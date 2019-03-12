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Kırılan şemsiyeler çöpleri doldurdu, şemsiye satıcılarının yüzü güldü

İstanbul’da beklenen yağış Taksim’de de kendisini gösterdi.

İstanbul'da beklenen yağış Taksim'de de kendisini gösterdi. İstiklal Caddesi'nde bazı vatandaşlar yağmurdan kaçarken, fotoğraf çekerek gezmeye devam eden turistler ise dikkat çekti. Rüzgarda kırılan şemsiyeler çöpleri doldururken, şemsiye satıcılarının da yüzü güldü.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün dün akşam saatlerinde İstanbul'a yönelik yapmış olduğu fırtına ve yağmur uyarıları, bugün öğle saatlerinden itibaren sağanak yağmur şeklinde kendini gösterdi. Fırtınanın etkisiyle vatandaşların ters dönen şemsiyeleri çöpleri doldururken, caddedeki şemsiyecilere ise gün doğdu. İstiklal Caddesi'nde şiddetli yağmur ve fırtınadan dolayı yürümekte zorlanan insanların yanı sıra turistlerin fotoğraf çekerek gezmeye devam etmesi dikkat çekti.

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