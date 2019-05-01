Kiriminal inceleme aracı ‘Kıraç' IDEF'te tanıtıldı

İstanbul'da düzenlenen 14'üncü Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF'19'da yeni nesil kriminal inceleme aracı ‘Kıraç' tanıtıldı.

14'üncü Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF'19'da Katmerciler tarafından hazırlanan yeni nesil kriminal inceleme aracı ‘Kıraç' ve silahlı insansız kara aracı İKA fuarda katılımcılar için sergilendi. Yapılan bilgilendirmede; Kıraç, Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı'nın ihtiyacının karşılanması amacıyla özgün bir çalışma olarak geliştirildiği belirtilirken, zırhlı personel taşıyıcı, komuta kontrol aracı ve iç güvenlik aracı olarak da yapılandırılabilecek bir tasarıma sahip olduğu kaydedildi.

"Kıraç, 4x4 şase üzerine kurulu bağımsız süspansiyondan oluşan ilk ve tek araç"

Araç ile ilgili bilgi veren firmanın İcra Kurulu Başkan Vekili Furkan Katmerci, "IDEF'19 fuarında bu kez yeni bir ürünümüz olan ‘Kıraç' kriminal aracımızı tanıttık. Biz çalışmalara başladığımızda bu araç Türkiye'de ilk yürür laboratuar olarak çıkmıştı. Araç 4x4 şase üzerine kurulu bağımsız süspansiyondan oluşan ilk ve tek araç. Kıraç'ın aynı zamanda zırhlı versiyonu da var. Aracın içerisi üç bölümden oluşuyor; belirli bölümlerinde havayı izole, delil kurutma dolapları gibi teçhizatlar var. Tam teşekkürlü olay yeri inceleme aracı. Son zamanlarda yaşanan olaylara baktığımızda sürekli olay yerindeki delillerin belirli yere taşınması gündeme geliyordu. Bu araçlar sayesinde Türkiye'nin 81 iline, her bir noktasında yaşanacak olumsuz olaylarda bu araçlar hemen oraya gidip yerinde müdahale edip olayı aydınlatmak adına gerekli adımları atabiliyor. Tabi bu çalışma yapılırken gerekli bir alt yapı da oluşturuldu. Bu aracın iskeleti ile birlikte oluşturduğumuz bu alt yapı ile birlikte şu anda meskun mahal araçlarını çalışıyoruz. Hafif zırhlı araçlar kapsamına giriyor. Türkiye ilk kez gerçekleşecek bir proje çalışmalarımızı ‘Kıraç' aracına baz alarak yaptık. Bu çalışmalarla birlikte ihracat kapısındaki ve pazarlardaki ihtiyaçlara da cevap verebilir hale gelebiliyoruz" dedi.

"Türkiye'de ilk kez hafif ağırlıkta insansız kara araçlarını üretiyoruz"

Katmerciler olarak en büyük özelliklerinin inovasyon ve AR-GE'yi ön planda tutan ve her fuarda yeni ürünle müşterinin karşısına çıkmayı hedefleyen bir firma haline geldiklerinin altını çizen Furkan Katmerci, "Bu da tabi mühendis ekibimizin kalifiye olması ve sürekli büyür halde olmasıyla doğru orantılı. Daha önceki fuarlarımızda olsun bu fuarlarda olsun ‘Zeytin Dalı' hareketinde gündeme gelen insansız kara araçlarını üretiyoruz. İnsansız kara araçları günümüzde her zaman bahsettiğimiz operasyonlarda İHA'lar vardı. Buda ‘İKA' olarak sahneye çıkıyor. Türkiye'de ilk kez bu ağırlıkta bu tonajdaki insansız kara araçlarını üretiyoruz. Şu anda testlerinin yüzde 95'i bitmiş diyebilirim, yakın zamanda da sahada bunun varyasyonunu görmeyi bekleyebiliriz ” ifadelerini kullandı.