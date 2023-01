Kırkpınar Başpehlivanı Cengizhan Şimşek'ten iddialara yanıt

Hiçbir yasaklı madde kullanmadığını ifade eden Şimşek, “2016 yılından beri de bir çok güreşte doping numunesi verdim hiç bir şekilde de vermiş olduğum testlerde yasaklı madde çıkmamıştır. Edirne er meydanında tek başıma savaştım herkese ve her şeye rağmen dik durdum, emek verdim 15 yılımı verdim bu kemeri aldım. Kimseye de vermeye niyetli değilim her türlü yasal haklarımı avukatlarımla birlikte savunacağım” dedi.

Kırkpınar Başpehlivanı Cengizhan Şimşek, ‘men cezası' haberlerine ilişkin açıklama yaptı. Müsabakalar sonrası verdiği numunelerin temiz çıktığına ve yasaklı madde kullanmadığına vurgu yapan Şimşek açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“2016 yılında WADA (Türkiye Anti Doping Ajansı) doping havuzuna dahil edildim. Neden ve ne için sebebi bilinmeden havuza alındım bilmiyorum. Buna Rağmen her ay nerde olduğumu, nerede antrenman yaptığımı, nerede kaldığımı bildirmem için bana mail attılar ve her ay rutin olarak eksiksiz bir şekilde yapıyordum. Ara ara kışın dahi gece-gündüz şafak operasyonu yapar gibi evime baskına numune almaya geldiler ve her defasında numunemi verdim. 4 sene boyunca bütün yapılan testlerimin hepsinde tertemiz çıktım. Biliyorsunuz ki ailem yaylada hayvancılıkla uğraşıyorlar, köyümüze erzak götüren minibüsçü bir abimin, annemin ve babamın çok hasta olduklarını ve durumlarının iyi olmadığını söyledi. (2020 pandemi ve Coronavirüs hastalığının en üst seviyede olduğu zamanlar) Hali hazırda pandemi şartları ve durumu da olduğu için apar topar yanlarına gittim ve bir süre orada kaldım. Aklıma hiç bulunabilirlik yer bildirimi gelmedi bile zaten gelseydi de internet ve telefon çekmiyor Aradan 1 ay geçti iyileştikten sonra tekrar antrenmanlarıma devam etmek için merkeze indim ve indiğimde tarafıma atılan mailde savunmam istenmiştir. Savunmada olduğu gibi anlattım. Federasyon bana savunmamdan sonra 6 ay ceza verdiğini tebliğ etti ve bende o zamanki hem Federasyon Yönetim Kurulu üyesi hem de kulüp antrenörümüz Hasan Aydın'a durumu anlattım. Hasan Aydın hocam şu an ki Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu ile konuştuğunu ve cezayı ve dosyayı hallettiklerini, çözdüklerini ifade ederek ‘sen antrenmanlarını yap güreşini yap' diye bana söylediler. Ben de ‘bir hatam var ise cezamı çekeyim' dememe rağmen, senin biz ilaç kullanmadığını zaten biliyoruz sen güreşmeye devam et dediler.

2021 ve 2022 yıllarında aralıksız her güreşe girdim elimden geldiğince sevenlerimi mutlu etmeye çalıştım, 2016 yılından beri de bir çok güreşte doping numunesi verdim hiç bir şekilde de vermiş olduğum testlerde yasaklı madde çıkmamıştır. 2022 yılında Kırkpınar güreşlerinde altın kemeri Allah'ın izni ile kazandım. Antalya'ma getirdim. Allah nasip etti aldım ve yine 2022 Kırkpınar'da doping numunesi verdim, yine yasaklı madde ve doping maddesine rastlanmadı. Her zamanki gibi tertemiz çıktım. Şu an yine veririm sonuna kadar vermeye hazırım hiçbir zaman numuneden kaçmadım kaçmam da..."

“15 yılımı verdim bu kemeri aldım. Kimseye de vermeye niyetli değilim”

"Ben Türkiye Güreş Federasyonu başkanını arayarak her zaman sordum, "Güreşmemde sakınca var mı?" diye ama hep sıkıntı yok dediler. Antalya Büyükşehir Belediyesi güreş sorumlusu, Elmalı Belediye Başkan Yardımcısı ve Güreş Federasyonu As Başkanı Hasan Aydın hocama her zaman danıştım. ‘Abi varsa bir cezam çekeyim' dedim. Kendileri bana her zaman, ‘hayır hiç bir sıkıntı yok, biz Şeref başkanla hallettik' dediler. Şimdi ben TGF'den sorumlu bizlerin başkanı Şeref Eroğlu'na ve kulübümüzün antrenörü Hasan Aydın'a inanmasa mıydım? Sonunda birisi antrenörüm ve yetkili hocam, diğeri Türkiye Güreş Federasyonu Başkanım. Ben onlar ne derse, bana ne tebliğ ederlerse onu yapmak ile mükellefim ve onu yapmaya mecburum. Bilenler bilir; ben alnımın akı ile Edirne er meydanında tek başıma savaştım herkese ve her şeye rağmen dik durdum, emek verdim 15 yılımı verdim bu kemeri aldım. Kimseye de vermeye niyetli değilim her türlü yasal haklarımı avukatlarımla birlikte savunacağım. CAS'a kadar başvuracağım. Masa başı kurbanı olmak istemiyorum, şuan bunu yapmaya çalışıyorlar. Tüm güreş ve spor camiasının desteğini bekliyorum. Bu emek hırs mücadele böyle bir haksızlığa uğramamalı, uğrayamaz.

Siz sevenlerimi üzdüğüm için çok özür diliyorum, bu kemer benim hakkımdır, hiç bir şekilde hatam yoktur. Hatası olanlar cezalandırılması için son damlama kadar savaşacağım. Hedefim bu kemeri ebedi olarak Antalya'ma getirmek. Bu gururu tüm Antalyalı hemşerilerime armağan etmektir. Tahkim kurumumuzun değerli üyelerinin, Türkiye Dopingle Mücadele Kurulu'nun yetkililerine her daim saygılı oldum ve yine saygı duyuyorum. Ve yüce Türk adaletine güveniyorum. Her şeyin hayırlısını Cenab-ı Allah'ımdan niyaz ederim. Saygılar sunarım.”