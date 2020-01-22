İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

“Kırmızı Başlıklı Kaz” Maltepeli çocuklarla buluştu

Maltepe Belediyesi’nin Prof.

Maltepe Belediyesi'nin Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde Maltepeli çocuklar için hazırladığı yarı yıl şenliğinde bugün, “Kırmızı Başlıklı Kaz” isimli müzikli çocuk oyunu sahnelendi.


Tiyatro Yeniden'in sahneye koyduğu oyunda, yerinde duramayan, şarkı söyleyip, dans ederek zıplayan sevimli kazın öyküsüne yer verildi. Minik izleyiciler, kendi masalını anlatmak isteyen ama ünlü olmadığı için kimsenin dinlemediği kazın öyküsüne kulak verdi. Minikler yarışmalı oyunla, keyifli anlar yaşadı. Oyun öncesinde ve sonrasında minik izleyiciler, sevilen çizgi film kahramanları ile bir araya geldi. Animatörler eşliğinde yüz boyama etkinliğinde eğlenen minikler, tatilin tadını doyasıya çıkarmaya devam etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.