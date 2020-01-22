“Kırmızı Başlıklı Kaz” Maltepeli çocuklarla buluştu

Maltepe Belediyesi'nin Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde Maltepeli çocuklar için hazırladığı yarı yıl şenliğinde bugün, “Kırmızı Başlıklı Kaz” isimli müzikli çocuk oyunu sahnelendi.

Tiyatro Yeniden'in sahneye koyduğu oyunda, yerinde duramayan, şarkı söyleyip, dans ederek zıplayan sevimli kazın öyküsüne yer verildi. Minik izleyiciler, kendi masalını anlatmak isteyen ama ünlü olmadığı için kimsenin dinlemediği kazın öyküsüne kulak verdi. Minikler yarışmalı oyunla, keyifli anlar yaşadı. Oyun öncesinde ve sonrasında minik izleyiciler, sevilen çizgi film kahramanları ile bir araya geldi. Animatörler eşliğinde yüz boyama etkinliğinde eğlenen minikler, tatilin tadını doyasıya çıkarmaya devam etti.