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Kırmızı boya ile yazı yazılan Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı temizlendi

Taksim Cumhuriyet Anıtı’na sabah saatlerinde kırmızı boya ile yazı yazan şahıs yakalanırken, anıt temizlenerek eski haline getirildi.

Taksim Cumhuriyet Anıtı'na sabah saatlerinde kırmızı boya ile yazı yazan şahıs yakalanırken, anıt temizlenerek eski haline getirildi. Beyoğlu Kaymakamlığı da konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.


İstanbul'un simgelerinden Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı'na kırmızı boya atıldığı görülmüştü. Sabah saatlerinde kırmızı boya atan şahıs ekiplerin çalışması ile yakalandı. Yakalanan şahsın yüzde 50 engelli olduğu öğrenilirken, anıt temizlenerek eski haline getirildi. Beyoğlu Kaymakamlığı'da yazılı bir açıklama yaparak, yazıyı yazanın zihinsel engelli bir şahıs olduğunu belirterek, soruşturmanın başlatıldığını duyurdu. Beyoğlu Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklama şöyle: “Bugün sabah saatlerinde Taksim Anıtı'na sprey boya ile isminin baş harfini yazan Şüpheli M.B isimli şahıs İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanmıştır. Yapılan araştırmalarda şüphelinin yüzde 50 zihinsel engelli olduğu tespit edilmiş olup, konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır.”

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