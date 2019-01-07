Kırmızı ışıkta durmayan sürücü yayaya çarptı

Barbaros Bulvarı'nda kırmızı ışıkta durmayan otomobil sürücüsü yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola fırlayan yaya yaralanırken olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Beşiktaş Barbaros Bulvarı Sarıyer istikametinde meydana gelen trafik kazası iddialara göre şöyle gerçekleşti. Beşiktaş istikametinden seyir halinde olan 34 NC1071 plakalı otomobil sürücüsü, kırmızı ışığa rağmen yoluna devam etmek istedi. Bu sırada yayalar için yeşil ışığın yanmasıyla karşıya geçmeye çalışan Şule Tosun'a kırmızı ışıkta geçen otomobil sürücüsü çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Şule Tosun yola savruldu. Yardıma koşan çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı çevrede bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.

Vatandaşlardan sinyalizasyon hatalı iddiası

Kazanın yaşandığı noktada bulunan trafik ışıklarında sinyalizasyon hatası olduğunu iddia eden bir vatandaş, "Burada bir sinyalizasyon hatası var. Defalarca söyledik. Ancak sinyalizasyon hatası düzelmedi. Burada kaza olacağı belliydi. Bir keresinde bana çarpıyordu. Bana yeşil yandı, biraz ilerleyince kırmızıya döndü. Ne olduğunu anlamadım'' şeklinde konuştu.

Kırmızı ışıkta durmayan sürücü hatalı

Otomobil sürücüsünün kırmızı ışıkta durmadığını belirten bir başka vatandaş ise "Sürücü kırmızı ışıkta durmadı, direk hanımefendiye vurdu. Vurduğu gibi de kaldırıp attı. Çok şükür durumu iyi görünüyordu. Ancak şoför yüzde yüz kusurlu" ifadelerini kullandı.

Yayaya çarpan otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere Beşiktaş Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.