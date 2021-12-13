Kırmızı ışıkta geçen kamyonet, otomobile çarptı: 2 yaralı

Sarıyer'de kırmızı ışıkta geçen kamyonet, seyir halinde giden otomobile çarptı. Kaza sonucu 1'i ağır yaralı olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Olay, Sarıyer Kilyos Sarıyer Caddesi üzerinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen kamyonet yan yoldan gelen 34 VA 3660 plakalı otomobile çarptı. Otomobil çarpışma sonucu yola savrularak tabelalara çarparak durabilirdi. Kazada otomobilde bulunan iki kişi yaralandı. İhbar sonucu olay yerine itfaiye ambulans ve polis ekipleri geldi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumu ağır olduğu öğrenilirken polis konuyla ilgili çalışma başlattı.