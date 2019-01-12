Kırmızı ışıkta geçti, kaza yaptı

Fatih'te iddiaya göre kırmızı ışık ihlali yapan ve hızlı araç süren servis şoförü kazaya neden oldu. Kırmızı ışık ihlali yapan servis aracına ara yoldan çıkan kamyonet yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle servis aracı devrildi, şoför ise yara almadan kurtuldu.

Olay, saat 08.00 sıralarında Fatih İskenderpaşa Mahallesi Macar Kardeşler Caddesi üzerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yakın bir noktada meydana geldi. İddiaya göre 34 KA 9750 plakalı Erol Sezgin hakimiyetindeki servis aracı içinde bulunan öğrencileri bıraktıktan sonra trafik ışıklarının olduğu noktaya geldi. Süratli olduğu için duramayan sürücü kırmızı ışık ihlali yaparak kavşaktan dönüş yapmak istedi. Bu sırada Horhor Caddesi üzerinden gelen 34 YJ 4233 plakalı İskender Yılmaz kontrolündeki kamyonet servis aracına göbek kısmından çaptı. Çarpmanın etkisiyle servis cadde üzerine yan devrildi. Olayı gören vatandaşlar yan devrilen servis aracındaki sürücüyü araç içinden çıkardıktan sonra durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Vezneciler yönü trafiğe kapatıldı

Olay yerine gelen polis ekipleri olası bir başka kazanın önüne geçmek için çevre güvenliği aldı. İtfaiye ekipleri yan devrilen araçta yangın riski kontrol etti. Kaza yerine gelen büyük vinç aracıyla kaza yapan araç önce düzeltildi ardından yoldan kaldırıldı. Kaza sebebiyle Macar Kardeşler Caddesi'nin Vezneciler istikameti tamamen trafiğe kapatıldı. Servis aracı kaldırıldıktan sonra trafik normal seyrine döndü. Aracın kaldırıldığı sırada vatandaşlar yağışlı hava olmasına rağmen film izler gibi aracın kaldırılmasını izledi.

“Servis aracı kırmızıda geçti”

Kazayı gören bir vatandaş, “Servis aracı kırmızı ışıkta geçti, sonra yoldan gelen araç yandan vurdu araç yan devrildi. Yaralanan sadece sürücüydü” dedi. Kazaya karışan servis şoförü Erol Sezgin, “Fatih spor kulübüne sporcuları bıraktım yoldan geliyordum, yan taraftan kamyonet çıkıyor benim aracıma arkadan vuruyor araba bu şekilde yan devrildi” diye konuştu. Diğer sürücü ise, “Kazaya mobeseden baktık arkadaş kırmızı ışıkta geçmiş” ifadelerini kullandı.