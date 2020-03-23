İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kırsal Mahallelerde dezenfeksiyon çalışması yapıldı

Eyüpsultan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri ve özel olarak kurulan dezenfeksiyon ekibi, ilçe genelinde temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarına devam ediyor.


Ekipler ilçenin kırsal bölgelerinde bulunan mahallelerde ve sitelerde çalışmalar gerçekleştirdiler. Farklı bölgelerde farklı ekipler halinde sürdürülen çalışmalarda 1. ekip Işıklar Mahallesi muhtarlık önünden başlayarak İhsaniye ve Akpınar Mahallelerinde, sonrasında ise Odayeri ve Ağaçlı Mahallelerinde temizlik ve dezenfeksiyon çalışması yaptı. 2. ekip Pirinççi Mahallesi muhtarlık önünden başladığı çalışmasına Çiftalan Mahallesi'nde devam etti.


Bu arada diğer bir ekip ise Karadolap Mahallesi'nde Metal İş Sitesi 1, 2, 3 ve 4. blokları, Çağdaş Konut Blokları, Binevler Sitesi, Aydın Sitesi, Uygun Sitesi ile Özde Sitesi'nde temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları yaptılar. Ekipler çalışmalarını hiçbir detayı gözardı etmeden gerçekleştirirken, bina girişlerini, merdivenleri, daire kapılarını, durakları, açık olan iş yerlerini, camileri ve çöp konteynerlerini titiz bir şekilde en ince ayrıntısına kadar temizleyip dezenfekte ettiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.