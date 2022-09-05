Kırtasiye destek paketleri binlerce çocuğa ulaştırılıyor

Hepsiburada “Bir Gülüş Yeter” projesi için özel olarak hazırlanan 5 bin kırtasiye setini Türkiye'nin dört bir yanındaki çocuklara armağan ediyor. Proje kapsamında ayrıca müşteriler de hazırlanan kırtasiye setlerini ihtiyaç sahibi çocuklara e-ticaret platformu aracılığıyla gönderebiliyor.

E-ticaret platformu Hepsiburada, çocukların gülüşlerinden ilham alarak hayata geçirdiği “Bir Gülüş Yeter” projesiyle okula dönüş döneminde 5 bin kırtasiye setini çocuklara armağan ediyor. Hediye edilen kırtasiye setlerinin yanı sıra e-ticaret platformu üzerinden satın alınan ‘Bir Gülüş Yeter Kırtasiye Destek Paketleri' de AÇEV, İhtiyaç Haritası ve Yarına Umut Ol Derneği iş birliğiyle ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırıyor.

Kırtasiye setleri binlerce çocuğa ulaşıyor

Yapılan açıklamaya göre, “Bir Gülüş Yeter” projesi başladığından bu yana 135 okulda 25 bin ihtiyaç sahibi çocuğa nitelikli kitap ve oyuncak dağıtarak yüzlerine tatlı bir gülümseme bıraktı. Yeni eğitim öğretim döneminde de projeyi ülke geneline yaymak ve daha fazla çocuğun gülümsemesi olmak için AÇEV, İhtiyaç Haritası ve Yarına Umut Ol Derneği iş birliğiyle yeni bir kampanya başlattı. Öğrencilere destek olmak isteyenler, e-ticaret platformundan 5-30 Eylül tarihleri arasında kırtasiye setlerinden satın alarak bir çocuğun gülümsemesi olabilecekler.

Tüm Türkiye'yi hediyelerini alan çocukların yüzlerindeki mutluluğa katkıda bulunmaya, birlikte çok daha fazla çocuğu gülümsetmeye davet eden Hepsiburada, platformu üzerinden satışa sunduğu “Bir Gülüş Yeter” kırtasiye setlerini satın almaya ve projeyi büyütmek için herkesi bu iyilik hareketine ortak olmaya çağırıyor.