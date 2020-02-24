Kış aylarında artan solunum yolu enfeksiyonlarına dikkat

Öğr. Üyesi Murtaza Çit, “Solunum yolu enfeksiyonları, damlacık yolu ile kişiden kişiye kolaylıkla bulaşabiliyor. Bu nedenle öksürme ve hapşırma durumunda ağzın kapatılması, bulaşmanın önlenmesi açısından çok büyük bir önem taşıyor” dedi.

Medicana International İstanbul Hastanesi Öğr. Üyesi Murtaza Çit solunum yolu enfeksiyonlarına ilişkin önemli bilgiler verdi.

“Öksürme, hapşırma ve solunum yolu ile kolaylıkla bulaşıyor”

“Solunum yolu enfeksiyonları, damlacık yolu ile kişiden kişiye kolaylıkla bulaşabiliyor” diyen Dr. Öğr. Üyesi Murtaza Çit “Bu nedenle öksürme ve hapşırma durumunda ağzın kapatılması, bulaşmanın önlenmesi açısından çok büyük bir önem taşıyor. Aynı zamanda solunum yolu ile de kolaylıkla bulaşabildiğinden odaların ve çalışma ortamlarının sürekli olarak havalandırılması, kalabalık ortamlardan mümkün olduğunca uzak durulması gerekiyor. Boğazdaki nem dengesinin bozulması, enfeksiyonlara neden olan mikroorganizmaların solunum yollarına yerleşmesini kolaylaştırıyor. Dolayısıyla özellikle kış aylarında soba, kalorifer gibi ısınma araçlarının havayı kurutmasını önlemek için kalorifer sulukları kullanmak ve odaları sık sık havalandırmak önem taşıyor” dedi.

Solunum yolu hastalıklarından korunma yolları neler?

Soğuk havalarda pek çok kişide görülen ve salgın şeklinde hızlı olarak yayılan solunum yolu enfeksiyonlarından korunmak için bazı önlemler almak gerekiyor. Dr. Öğr. Üyesi Murtaza Çit “Solunum yolu enfeksiyonlarından korunmak için şunlara dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor: Sağlıklı ve dengeli beslenilmeli, uyku düzenine dikkat edilmeli, özellikle soğuk havalarda kıyafet seçimine dikkat edilmeli, sigara kullanımından ve sigara dumanına maruz kalmaktan kaçınılmalı, kalabalık, havasız ortamlardan ve hasta kişilerden mümkün olduğunca uzak durulmalı, eller sık sık yıkamalı ve C vitamini içeriği yüksek olan taze sebze ve meyveler bol miktarda tüketilmelidir” diyerek korunmak için alınabilecek önlemlere dikkat çekti.

Ne zaman hekime başvurmak gerek?

Solunum yolu enfeksiyonları çok yaygın olarak görülüyor ve normal şartlarda iyi bir istirahat ile birkaç gün içerisinde hafifleyerek iyileşmeye başlıyor. Enfeksiyonların bir kısmından bakteriler, bir kısmından ise virüsler sorumlu oluyor. Virüslerin neden olduğu enfeksiyonlarda antibiyotik kullanımının tedavide herhangi bir yeri ve etkisi yok. Bu noktada Dr. Öğr. Üyesi Murtaza Çit, bilinçsiz antibiyotik kullanımından kaçınılması gerektiğinin altını çiziyor. Buna ek olarak şiddetli enfeksiyonlarda tedavi geciktiğinde üst solunum yollarına ilişkin enfeksiyonların alt solunum yollarını da etkilemesi ve daha da ağırlaşması ile sonuçlanabiliyor. Bu nedenle hastalığa ilişkin belirtiler yoğun olarak hissedildiğinde ve uzun sürdüğünde, yüksek ateş, nefes darlığı ve halsizlik söz konusu olduğunda sağlık kuruluşlarına başvurmak ve hekim tarafından önerilecek olan tedavi planına başlamak gerekiyor.