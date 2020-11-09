Kış çorbası içerek bağışıklığınızı güçlendirebilirsiniz

Balcı, bağışıklığı güçlendiren kış çorbasının tarifini de paylaştı.

Beykent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik bölümü Arş. Gör. Eda Balcı, havaların soğuması ve korona virüs vak'alarının artış göstermesi nedeniyle, vatandaşların bağışıklık sistemini güçlendiren besinlerin tüketimine yönelmesi gerektiğini belirtti.

Gribal enfeksiyon ve korona virüse karşı mücadelenin, korunmanın en önemli yolunun güçlü bir bağışıklık sisteminden geçtiğini ifade eden Arş. Gör. Balcı, ''Bağışıklık sistemimizi de doğru ve yeterli beslenerek güçlendirebilir ve aktif tutabiliriz.'' dedi.

Bir antioksidan olan C vitamininin korona virüs tedavisinde de etkili olduğunun açıklanmasıyla, C vitamini yönünden zengin besinlere ilginin hayli arttığının altını çizen Balcı, bu besinleri sıraladı ve faydalarını anlattı:

“Kırmızı biber: İçerdiği yüksek oranda C vitamini ile ilk sıralarda yer alan kırmızı biber tam bir şifa deposu. Bağışıklık sisteminin güçlenmesinden kan dolaşımının ve sindirim sisteminin düzenlenmesine kadar birçok faydası bulunan kırmızı biberi yazın taze olarak, kışın ise yazdan hazırlayabileceğimiz doğru şekilde hazırlanmış konservelerle ve buzlukta saklayarak tüketebiliriz.

Karnabahar: İçeriğindeki C, B, A vitaminleri, kalsiyum, fosfor ve demir mineralleriyle sonbahar ve kış mevsiminde taze olarak tüketebileceğimiz karnabahar bağışıklık sisteminin güçlenmesi için etkili antioksidan bir besindir.

Greyfurt: 1 adet greyfurt yiyerek günlük alınması gereken C vitamini ihtiyacınızı karşılayabileceğinizi biliyor muydunuz? Yüksek orandaki vitamin içeriğiyle gribal enfeksiyonlarla savaşmamızda yardımcı olacak greyfurt, bağışıklık sistemimizi güçlendirmeye yardımcı olur. Tabi greyfurtun bazı ilaçlarla olan etkileşiminden dolayı düzenli ilaç kullananların doktorundan onay olarak greyfurt tüketmesi gerekmektedir.

Maydanoz: Faydaları saymakla bitmeyen maydanoz, C, A, K vitaminlerinden demir, potasyum, kalsiyum mineralleri yönünden çok zengindir. Bir tutam maydanoz günlük C vitamini ihtiyacını karşılayabilecek seviyededir. İyi bir şekilde yıkanmış olan maydanozu salatalarda, yemeklerde veya kaynatıp suyunu içerek tüketebiliriz.

Kivi: C vitamini açısından çok zengin olan kivinin bir adedindeki C vitamini miktarı bir kilo portakaldaki miktar ile aynı. Ülkemizde de üretimi yaygınlaşan ve lezzet yönünden de birçok insanın sevebileceği kiviyi düzenli tüketmeli bağışıklık sistemimizi güçlendirmeliyiz.

Limon: C vitamini yönünden zengin besinler denilince hiç şüphesiz ilk akla gelen besinlerdendir limon. Günlük almamız gereken C vitamini miktarının yarısını, bir limonun suyu ile karşılayabiliriz. Vücudumuzun Ph dengesini düzenleyen, sindirim problemlerinde etkisi olan, kalp ve damar sağlığımıza faydası olan ve bağışıklık sistemimizi güçlendirmede yardımcı antioksidan besin olan limonu salatalarda, suyumuzun içine sıkarak tüketmekte fayda var.

Kara lahana: “Süper besin”ler arasında yer alan kara lahananın 100 gramı günlük C vitamini ihtiyacını karşılamaktadır. Ülkemizde daha çok Karadeniz Bölgesi'nde tüketilen kara lahana birçok hastalığa şifadır. Bağışıklık sisteminin güçlenmesinde, enfeksiyonlara karşı korunmada, lif değerinin yüksek olmasından dolayı sindirim sisteminin düzenlenmesinde, kalsiyum içeriğinden dolayı kemik sağlığında etkili olan kara lahananın tüketilmesine önem verilmelidir.”

Kış çorbası

Vatandaşlara, bağışıklığı güçlendiren kış çorbası içmelerini tavsiye eden Eda Balcı, çorbanın tarifini de paylaştı:

Malzemeler:“1 adet kuru soğan, 1 adet patates, 2 diş sarımsak, 1 adet tatlı kırmızı biber, 1 su bardağı dolusu karnabahar, 1 adet havuç, 1 çay kaşığı zerdeçal, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 7-8 dal maydanoz, Karabiber, pul biber ve 1 çay kaşığından daha az tuz.”

Nasıl Yapılır

“Soğanlar küçük küçük doğranır ve zeytinyağında sotelenir. İçine rendelenmiş iki diş sarımsak ilave edilir. Küp küp küçük bir şekilde doğranılan sebzeler pişme sürelerine göre; ilk olarak havuç, sonra patates, sonra karnabahar, kırmızı biberi ekleyerek kavrulur. İsteğe bağlı olarak et suyu ile lezzetlendirilebilir. Son olarak baharatlar eklenir. Servis edilirken de ince kıyılmış maydanozlar ile servis edilir.”