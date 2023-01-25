Kış etkisini göstermeyince odun ve kömüre talep düştü

Geçen yıl bu zamanlarda İstanbul'da etkili olan kar yağışı, henüz görülmedi. Hava sıcaklıkları önceki seneye göre arttı. Havalar mevsim normallerinde seyretmeyince, odun ve kömür ihtiyacı doğmadı. Buna bağlı olarak kömür ve oduna talep düştü. Odun ve kömür depoları doluluğunu korudu.

Geçen yıl etkisini bir hayli gösteren kara kış, bu yıl henüz gelmedi. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı, odun ve kömüre talebi düşürdü. Artan maliyetlerin de buna eklenmesiyle odun ve kömüre talep düştü. Geçen yıl çuvalı 110 liraya satılan kömür 200 liraya kadar çıktı. Odunun torbası ise 90 liradan satılıyor.

“Bu sene kar yok, kapının önünden geçen de yok”

Kömürcü Muhammet Döner, geçen seneye göre hem oduna hem de kömüre talebin olmadığı söyleyerek, “Hem fiyatların yükselmesi hem de bu sene kış mevsiminin etkisini çabuk göstermemesiyle kömüre ve oduna talep düştü. Bu sene kar yok, kapının önünden geçen de yok. Geçen yıl tonunu bin liraya sattığımız yakacak odununu şu anda 3 bin liraya satıyoruz. Odunun 25 kilogramlık çuvalı 90 liraya satılıyor. Odunu eski fiyattan satıyoruz, zam yapmadık. İthal Sibirya kömürünün çuvalı ise geçen yıl 110 liraydı, şu an çuvalı 200 liraya çıkmış durumda” dedi.

“Bu sene odun çok, ama alan yok”

Odunların daha çok fırınlarda kullanıldığını söyleyen Demirci, “Zamlardan dolayı bazı fırınlar doğalgaza geçiş yaptı. Kırsal mahallelerde doğalgaz kullanmayanlar odun tercih ediyor. Bu sene odun çok, ama alan yok. Odun fiyatlarının yükselmesi Rusya-Ukrayna arasındaki savaştan da kaynaklandı. Rusya, Bulgaristan, Ukrayna ve Makedonya'dan odun gelmiyor. Buna bağlı olarak fiyatlar yükseldi, talep karşılanamıyor” ifadelerini kullandı.