Kış etkisini göstermeyince tezgahlarda balık azaldı

İstanbul'daki balık tezgahları boş kaldı. Havaların yeterince soğumamasıyla denizde balık yüzeye çıkamadı. Buna bağlı olarak tezgahlarda geçtiğimiz haftalar bol olan balıklar bu dönemde azaldı. Balıkçılar, geçen haftaya göre fiyatların sabit kaldığını belirtti.

Kış mevsiminin henüz etkisini göstermemesi balık tezgahlarına olumsuz yansıdı. Balıklar denizin yüzeyine çıkamadı. Buna bağlı olarak tezgahlarda geçtiğimiz haftalar bol olan balıklar şu dönemde azaldı. Tezgahlarda balık azalmasına rağmen fiyatların geçen haftakiyle aynı olduğunu söyleyen balıkçılar, havaların soğumasıyla istavrit ve çinekop balığının bollaşacağını söyledi.

İstanbul'da balık fiyatları

Balıkçılar, vatandaşların bol balık tüketmeleri gerektiğini söyledi. Fiyatların normal olduğunu belirten balıkçılar, vatandaşın en çok hamsi, istavrit, çinekop, barbun ve mezgite talep gösterdiğini söyledi. Karaköy Tarihi Balıkçılar Çarşısı'nda; hamsi 100 lira, istavrit 80 lira, çinekop 200 lira, palamut 80 lira, barbun 300 lira, tekir balığı 200 lira, mezgit 100 liradan satılıyor.

"Balık bol, fiyatlar ucuz olsun"

Karaköy balıkçısı Samet Balyemez, tezgahlarda balıkların azaldığını söyleyerek, "Havalar soğumadı ve kış gelmedi. Buna bağlı olarak balıklar azaldı. Havalar soğumayınca balıklar denizde geziyor, yuva yapmıyor. Bu sene palamut boldu. Şimdi yavaş yavaş palamut yerine hamsi, çinekop, mezgit, barbun, istavrit çıkmaya başladı. Şu an balıklar biraz az, soğuk havaların gelmesini istiyoruz. Hamsi yeni yeni çıkmaya başladı. Fırtına çıkınca gemiler denize açılamıyor, bu da fiyatları etkiliyor. Biz balığın bol olmasını istiyoruz, fiyatlar ucuz olsun. Halkımızın bol bol balık tüketmesi lazım. Havalar mevsim normallerine dönerse istavrit ve çinekop bollaşır. Vatandaş en çok hamsi, istavrit, çinekop, barbun ve mezgit balıklarına çok talep gösteriyor. Tezgahlarda istavrit 80 lira, hamsi 100 lira, çinekop 200 lira, palamut 80 lira, barbun 300 lira, tekir balığı 200 lira, mezgit 100 liradan satılıyor" ifadelerini kullandı.

Balıkçı Mustafa Sancaktaroğlu ise "Denizlerde balık azaldı. Sezon başında palamut bol çıktı, vatandaş sürekli yedi. Şu anda tezgahlarda balık azaldı. Geçen haftaya göre fiyatlar sabit kaldı" dedi.