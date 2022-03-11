Kış lastiği olmadığı için mahsur kalan kadın sürücüden gazetecilere tepki: “Beni çekemezsiniz”

Yoğun kar yağışının etkili olduğu İstanbul'un Anadolu yakasında araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Üsküdar'da kış lastiği olmadan yola çıkan kadın sürücü yolda mahsur kaldı. Rampada mahsur kalan kadın sürücünün imdadına polis ekipleri yetişti. Görüntü alan gazetecilere “beni çekemezsiniz” diyerek tepki gösteren kadın sürücü, sosyal medyada canlı yayın yaptı.

İstanbul'da kar yağışı etkisini artırmaya devam ediyor. Anadolu Yakası ilçelerinin cadde ve sokakları da sabah saatlerinde karla kaplandı. Hazırlıksız yola çıkan sürücüler ise yollarda zor anlar yaşadı. Üsküdar'da bir kadın sürücü, yokuş aşağı inmeye çalışırken kar lastikleri olmadığı için yolda mahsur kaldı. Mahsur kalma nedeniyle trafikte uzun kuyruklar oluştu. Mahsur kalan kadınının imdadına polis ekipleri yetişti. İhbar üzerine olay yerine yol açma ve tuzlama çalışması yapan ekipler geldi. Yolu tuzlamak için gelen ekip aracı da yolda kaldı. Uzun uğraşlar sonucu ekiplerin müdahalesiyle araç mahsur kaldığı yerden çıkarıldı. Mahsur kalan kadın sürücü, kendisini görüntüleyen gazetecilere 'beni çekemezsiniz' diye tepki gösterip sosyal medyadan canlı yayın yaptı. Polis ekipleri kadın sürücüyü sakinleştirmeye çalışırken, sürücünün yoluna devam etmesiyle yol trafiğe açıldı.