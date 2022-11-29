Kış lastiği uygulamasının başlamasına günler kala lastikçilerde yoğunluk oluştu

Kapanış saatlerini uzatan lastikçiler günde ortalama 50 araca kış lastiği taktıklarını belirtirken, sürüş uzmanları ise ticari araç dışındaki sürücüleri uyardı, “Kış lastiği sadece kar lastiği değildir, sıcaklık 7 derecenin altına düştüğü anda takılması gerekir" dedi.

Türkiye'de 1 Aralık tarihi itibari ile ticari araçların kullanımında kış lastiği takılması zorunlu hale gelecek. Kış lastiği uygulamasının başlamasına günler kala oto lastikçilerde yoğunluklar görülmeye başlandı. Bazı araç sürücüleri son günlere kalıp ceza yememek için araçlarının lastiklerini değiştirtti. Araç lastiğini değiştirmek için oto lastikçiye gelen araç şoförü Zafer Kocatepe, “Önceliğimiz kış lastiklerimizi taktırmak için geldik. Kış lastiği taktırmak önemli ve bizim önceliğimiz taktırmayarak geciktiren sürücülere ise can güvenliğimiz önemli hem cezalardan kurtulun hem de güvenli sürüş yaşayın diyorum” şeklinde konuştu.

“Otomobillere zorunlu değil ancak güvenli sürüş için otomobil sürücülerinin de takması gerekiyor”

Oto lastik firması işletmecisi olan Ercan Aygün ise yaşanan yoğunluk ve kış lastiği ile ilgili, “Her sene olduğu gibi bu sene de 1 Aralık itibari ile kış lastiği uygulamasına başlamış bulunmaktayız. Ticari araçlarda kış lastiği takılması zorunludur fakat biz halkımızdan otomobillerine de kış lastiği takmasını bekliyor ve istiyoruz. Geçen sene çok ciddi bir kar yağdı lastikleriniz yolu tutarak size güven sağlar şuan Kasım'ın son haftası biz son 2 haftadır yoğunluğu yaşıyoruz ama Aralık ayına yaklaştıkça daha da artıyor yoğunluğumuz. Müşterilerden ricamız bu yoğunlukta sıra beklemek istemiyorlarsa randevu alıp değişime gitmelidirler. Kış lastiklerinin özellikleri vardır sadece kar lastiği değildir yol tutuşunu arttırarak aracın kaymasını önler. Soğuk bir hava da yaz lastiği ile gezdiğimiz zaman kayma riskimiz daha da artar. Şuan da kış lastiği değişimlerine başlamıştık günde 50 araca hizmet veriyoruz, gündüzleri 19'da kapatırken akşam 21'e kadar açık olmaya başladık. Kışın sadece lastik değil akülere de dikkat etmek gerekir. Lastik otellerinde de vatandaşlarımız lastiklerini saklayabiliyorlar” ifadelerini kullandı.

“7 santigrat derecenin altına düştüğü anda bizim için kış şartları geçerli oluyor”

Kış lastiğinin önemi ile ilgili konuşan ileri sürüş teknikleri uzmanı Bahadır Alp Özbay, “1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında yolcu ve yük taşımacılığı yapan şehirler arası ve şehir içi araçlarda zorunlu. Fakat hava şartları 7 santigrat derecenin altına düştüğü anda bizim için kış şartları geçerli oluyor demektir. Kış lastikleri kaygan zeminlerde tutuş oranını arttırarak kaza riskini azaltmaktadır. 4 MM ve üzerine kış lastiği olarak adlandırıyoruz tüm sürücülerin kış lastiği takmasını önemsiyoruz. Bizde sürücü adaylarına kış standartlarında sürüş tekniklerini anlatırken frenleme mesafesinin kış şartlarındaki zorluklarını anlatıyoruz ve kar yağmasa bile havalar soğuduğunda kış lastiğine geçilmesini öneriyoruz” şeklinde konuştu.