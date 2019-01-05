‘Kış soğuklarına en doğal çözüm: 'Anadolu Propolisi'

Kış soğuklarının iyice hissedilmeye başladığı bu aylarda solunum yolları hastalıklarının tedavisi için ‘Anadolu Propolisi' kullanımını öneren Gıda Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı, propolisin bağışıklık düzenleyici etkileri olduğunu belirtti.

Vücut direncinin azalmaya başladığı kış aylarında birçok hastalık, hem yetişkinleri hem de çocukları etkisi altına alıyor. BEE'O Propolis Genel Müdürü Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı, grip, nezle, geniz akıntısı, soğuk algınlığı gibi hastalıklarla baş etmek için düzenli olarak propolis tüketmeyi önerdi.

"Propolis tüketmeyi öneriyorum"

Yapılan bilimsel araştırmalarla propolisin birçok biyolojik aktivitesi olduğunun kanıtlandığını ifade eden Samancı, "Propolisin antioksidan, antimikrobiyal, antiviral, antiinflamatuvar, antiseptik, antitümor ve antiülser etkileri, insan sağlığı üzerinde olumlu etkiler gösteriyor. Özellikle kış aylarında düzenli olarak propolis tüketmek, bağışıklık sistemini güçlendirerek, hastalıklara karşı korunmamızı sağlar. Propolisin bağışıklığı düzenleyici etkileri bizi virüs ve mikroplardan koruyarak, savunma mekanizmamızı güçlendiriyor. Kış aylarını hastalanmadan atlatmak ve bağışıklığı güçlendirmek için herkese propolis tüketmeyi öneriyorum" ifadelerini kullandı.

Propolisin kaynağının ve nasıl üretildiğinin de oldukça önemli olduğuna değinen Samancı, propolis bileşiminin elde edildiği coğrafi bölgeye ve bitkisel kaynağa göre değişkenlik gösterdiğinin altını çizdi.

"Propolisi araştırmalı ve doğru üretilmiş olanı tüketmeliyiz"

İstanbul Teknik Üniversitesi Arı Teknokent'te diğer ülkelerden elde edilen propolisler ve Anadolu Propolisi karşılaştırılarak araştırma gerçekleştirdiklerini bildiren Samancı şöyle konuştu:

"Araştırmamızın sonuçlarına göre, Anadolu propolisi, sahip olduğu fenolik flavonoid bileşenlerle, çok özel bir antioksidan ve antibakteriyel profile sahip. Bu nedenle tükettiğimiz her şeyde olduğu gibi propolisi de araştırmalı ve doğru işlemlerle üretilmiş olanı tüketmeliyiz. Aksi halde, doğal ve katkısız adı altında satılan sahte ürünlerden de zarar görebiliriz."