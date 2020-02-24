Eyüpsultan Belediyesi'nin, çocukların ve gençlerin spor yapmalarına imkan sağlamak için her yıl periyodik olarak düzenlediği kış spor okullarında eğitimler devam ediyor.

Çocukların sadece yaz aylarında değil kışın da spor yapmalarına imkan sağlayan kış spor okullarında bin 483 öğrenci 8 farklı branşta eğitim alıyor. Eyüpsultanlı öğrencilere ücretsiz spor yapma imkanının sağlandığı okullarda futbol, basketbol, voleybol, tenis, karate, okçuluk, cimnastik branşlarında eğitimler veriliyor. Çocuklar, Alibeyköy Spor Kompleksi, Rami, Göktürk, Güzeltepe, Akşemsettin, Kemerburgaz ve Eyüp Anadolu Lisesi'nde farklı branşlarda eğitim alıyor.

Kayıtların devam ettiği kış spor okullarında her öğrencinin tek branş seçme hakkı bulunuyor. Eğitimlerin cumartesi ve pazar günleri verildiği spor okullarında kız öğrenciler 10.00 - 13.30, erkek öğrenciler ise 14.00 - 17.30 saatleri arasında eğitim alıyor. 4 - 6 yaş grubu çocuklar cimnastik eğitimlerine katılırken, 7 - 16 yaş arası çocuklar ise diğer tüm branşlardaki spor eğitimlerinden faydalanabiliyor. 19 Nisan 2020 tarihine kadar devam edecek olan kış spor okullarına veliler Alibeyköy Spor Kompleksi‘nden kayıt yaptırabilir.

“Kış spor okullarını çok seviyoruz”

Daha önce yaz spor okullarına katılan 6 yaşındaki Elif Önder, kış spor okullarını da çok sevdiğini belirterek, duygularını şu sözlerle ifade etti: “Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Çok sevdiğim için cimnastik branşını seçtim. Öğretmenimi ve arkadaşlarımı çok seviyorum.”

Kış spor okullarına geçen sene de katılan, bu sene ise karate branşını seçtiğini söyleyen 10 yaşındaki Hilal Gültekin de, “Geçen sene basketbola gitmiştim bu sene ise karate öğrenmek istedim. Utku hocamız bize çok güzel hareketler öğretiyor. Bu sporu seçtiğim için mutluyum. Bize bu imkanı sunan Başkanımız Deniz Köken'e de çok teşekkür ediyoruz. Tüm arkadaşlarıma tavsiye ediyorum” dedi.

Kış spor okullarında karate branşını seçen 11 yaşındaki Şevval Ecrin Arpa ile 9 yaşındaki kardeşi Şeyma Nur Arpa da spor okullarına severek ve isteyerek geldiklerini belirterek, “Ben geçen sene de karate branşını seçmiştim, sarı kuşağa kadar yükseldim. Kardeşim de benim gibi aynı branşı seçti. Karate yapmayı ikimiz de çok seviyoruz. Yeni kuşaklar alarak bu sporda ilerlemek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Kış spor okullarına ilk kez katılan ve "Burası çok güzel" diyen 8 yaşındaki Hira Mercan ise, “Beni ailem yazdırdı ama ben de burayı çok sevdim. İyi ki yazdırmışlar. Basketbol oynamayı seviyorum. Burada eğlenceli vakit geçirip spor yapıyoruz” açıklamasını yaptı.