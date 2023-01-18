Kısa film ve belgesel salonu sinemaseverleri ağırlıyor

Esenler Film Günleri çerçevesinde hayata geçirilen Mesut Uçakan Kısa Film ve Belgesel Salonu'nda gösterimler devam ediyor. Gösterimlerde yönetmenler izleyicilerle buluşarak film hakkında yöneltilen soruları yanıtlıyor.

Türkiye'de belediye bünyesinde hizmet veren ilk salon olma özelliği taşıyan Mesut Uçakan Kısa Film ve Belgesel Salonu'nda gösterimler tüm hızıyla devam ediyor. Kısa film ve belgesel yönetmenleri ile yapımcılarını desteklemek amacıyla hayata geçirilen salonda, Türkiye ve dünyada gerçekleştirilen festivallerde ödül alan yapımlar izleyiciyle buluşuyor. Sinemaseverlerden tam not alan salonda her pazar film, perşembe günleri ise belgesel gösterimleri yapılıyor.

“Meryem Ana” ve “Meftun” adlı belgeselleri izleyiciyle buluşan yönetmen Hasan Ete, “Salon gerçekten çok güzel. Çok güzel tasarlanmış ve çok özenilmiş bir salon olmuş. Bir yönetmen için filminin iyi bir karede izlemesi çok önemli. Yönetmen filmi kendisi için çekmez. Ne kadar insan izlerse, film ne kadar insana ulaşırsa bizim için o kadar kıymetli olur. Böyle bir desteğin olması ve böyle bir telif ödenmesi, yapımların iyi bir salonda izletilmesi kısa film ve belgeselciler için çok kıymetli bir motivasyon kaynağı oluyor. Bu yönden kısa filmciler ve belgeselciler için çok güzel bir girişim olduğunu düşünüyorum ve örnek olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Mesut Uçakan Kısa Film ve Belgesel Salonu'nda “Cemile” ve “Apartman” adlı kısa filmleri gösterilen yönetmen Belkıs Bayrak ise şu ifadeleri kullandı:

“Pazar gününde, her yaştan izleyicinin katılımıyla tamamen dolu bir sinema salonunda kısa filmlerimin izlenmesi ve üzerine yaptığımız sohbet benim için çok kıymetliydi.”