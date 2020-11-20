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Kısa süreli yağmurun ardından çıkan gökkuşağı görenleri mest etti

Taksim’de akşam saatlerinde etkili kısa süreli yağmurun ardından çıkan gökkuşağı görenleri mest etti.

Taksim'de akşam saatlerinde etkili kısa süreli yağmurun ardından çıkan gökkuşağı görenleri mest etti.


Taksim'de akşam saatlerinde kısa süre etkili olan yağmur sonrasında saatlerinde gökkuşağı çıktı. Gökkuşağı, görüntüsü ile hayran bıraktı. Vatandaşlar ve turistler ise o anları kaydetmek için cep telefonlarına sarıldı. Birçok vatandaşın cep telefonu ile gökkuşağının fotoğrafını ve videosunu çektiği görüldü.

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