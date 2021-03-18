Kısa Video Uzun Atlama Yarışması sonuçlandı

İlkokul, ortaokul ve lise kademelerinde, kız ve erkek sporcular arasında yapılan 'Kısa Video Uzun Atlama Yarışması' kazananları belli oldu. Yarışma ile öğrencilerin pandemi sürecini en verimli şekilde değerlendirmeleri ve atletizm sporunda yetkinliklerini artırmaya katkı sağlamak amaçlandı.

Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Bahçelievler Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Bahçelievler Belediyesi arasında yapılan işbirliği ile pandemi döneminde evlerinde eğitim hayatlarına devam etmek zorunda kalan Bahçelievler ilçesinde eğitim gören öğrencilere yönelik 'Kısa Video Uzun Atlama Yarışması' düzenlendi.

İlkokul, ortaokul ve lise kademelerinde, kız ve erkek sporcular arasında ayrı ayrı olarak yapılan yarışmada, öğrenciler yaptıkları atlayışın başlangıç çizgisi ile olan mesafesi ölçü ve ölçüm sonucunu video kaydı ile iletti.

“Çocuklar fiziksel aktivite ihtiyacını karşılayamıyor”

Kısa Video Uzun Atlama Yarışması'nda, Gökkuşağı Koleji 4. sınıf öğrencisi Çağan Yavuz finallerde üstün başarı göstererek bronz madalyanın sahibi oldu. Pandemi döneminde evlerinde hareketsiz kalan öğrenciler için yarışmanın çok faydalı olduğuna değinen Gökkuşağı Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Gayretli, “Pandemi nedeniyle çocuklar zamanlarının çoğunu evde geçiriyor ve fiziksel aktivite ihtiyaçlarını karşılayamaz durumdalar. Bu durum çocuklarda dikkat azalmasından strese kadar birçok problemi de beraberinde getirdi” diye konuştu.

Abdülkadir Gayretli, ebeveynlere çocukları için evlerinde bir egzersiz ortamı hazırlaması ve birlikte etkinlikler planlamaları konusunda da tavsiyelerde bulundu.