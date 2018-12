Kışın sık hastalanan çocuklar için ebeveynlere öneri

Nilşah Karakurt, kış boyunca fazla hasta olan çocuklar üzerine açıklama yaptı.

Medicana Çamlıca Tıp Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Nilşah Karakurt, özellikle kış aylarında sürekli hasta olan çocuklar üzerine açıklama yaptı. Dyt. Karakurt, Kış boyunca, sık sık nezle ve grip olan, burun akıntısı, tıkanıklığı, kaşıntısı yaşayan; geceleri geçmeyen öksürük, öksürüğe bağlı hırıltı ya da nefes darlığı sorunları olan kişilerin sürekli hastalanmalarının nedeni bünyesinin ilk kez karşılaştığı mikroorganizmalara karşı geliştirdiği savunma sistemi olduğunu söyledi.

"Oyun çağı çocukları okulla ilk tanıştıklarında sıklıkla hasta olabilirler"

Dyt. Nilşah Karakurt, bu dönemleri daha sağlıkla geçirebilmek bağışıklık sisteminin desteklenmesine bağlı olduğunun altını çizerek, "Oyun çağı çocukları okulla ilk tanıştıklarında sıklıkla hasta olabilirler. Bunun sebebi çocuğun uygun ve yeterli miktarlarda vitamin mineralleri alıyor olması ve barsak mikrobiyatasının ona kalkan olabilmesi için beslenmesinde probiyotik gıdalara yer vermek gerekir" dedi.

Bağışıklık sisteminin hastalıkları hangi şikâyetlere yol açar?

Bağışıklık sistemindeki doğuştan gelen bozuklukların veya yetmezliklerin en önemli göstergesi, çocuklarda sık tekrarlayan enfeksiyonlar olduğunu belirten Dyt. Nilşah Karakurt, "Bunun yanı sıra; göbek kordonunun geç düşmesi, ağızda uzun süren pamukçuk ve yaralar, uzun süren ishal, büyüme ve gelişme geriliği, deride geçemeyen yaralar, lenf bezlerinde, karaciğer ve dalakta büyüme, ilerleyici denge bozuklukları, otoimmün hastalıklar görülebilmektedir" şeklinde konuştu.

Çocukların bağışıklık sisteminin gözden geçirilmesinin gerektiği durumlar hakkında da bilgi veren Dyt. Karakurt; bağışıklık sistemini desteklemek için şu önerilerde bulundu:

"Bağışıklıklarını desteklemek için A,C, D, B grubu vitamini yönünden zengin beslerken kefir, az tuzlu ev turşusu, ev yoğurdu gibi probiyotik beslenme kaynaklarını arttırılmalı. Yani bir çocuk günde bir yumurta 500 ml süt veya yoğurt tüketiyor, 1 köfte kadar köfte veya 1 porsiyon kurubaklagil tüketiyorsa yeterli proteini almış demektir. Gerekli enerjinin karşılanması ve yağda eriyen vitaminlerin alınması için gereklidir. Burada yağ seçimi önemlidir. Hayvansal yağlar yerine zeytinyağı, kuruyemiş ve zeytin önemlidir ve toplam enerjinin yüzde 30'u yağlardan alınmalıdır.

Süt ve ürünleri, pekmez, susam, fındık, fıstık, koyu yeşil yapraklı sebzeler (pazı, ıspanak vb.), kuru baklagiller, kuru meyveler gibi kalsiyum kaynaklarını beslenmesine eklemeli.

Et ve türevleri, deniz ürünleri, yumurta, incir, üzüm, koyu yeşil yapraklı sebzeler (pazı, ıspanak vb.) gibi demir kaynaklarının tüketilmesi gerekir. Demir emilimini C vitamini arttırmaktadır. Bu nedenle demirden zengin gıdalarla beslerken C vitamini kaynakları da verilmeli. Örneğin; bezelye yemeği yerken yanında domates verilebilir veya mercimek haşlanıp limon sıkılıp ara öğün olarak verilebilir.

Çocuğun bağışıklığını desteklemek için kuşburnu, kırmızı biber, yeşil biber, koyu yeşil yapraklı sebzeler (pazı, ıspanak vb.), domates, patates ve turunçgiller gibi C vitamini kaynaklarını da beslenmesine eklemek gereklidir".