İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kısıtlama ardından E-5'de yoğun trafik, polis helikopteri havadan denetledi

Korona Virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ardından Avcılar’da E-5’te araç trafiği, metrobüs ve otobüs duraklarında ise insan yoğunluğu yaşandı.

Korona Virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ardından Avcılar'da E-5'te araç trafiği, metrobüs ve otobüs duraklarında ise insan yoğunluğu yaşandı. Trafik yoğunluğunu polis helikopterinin de havadan denetlediği görüldü.


Korona Virüs tedbirleri kapsamında İstanbul'un da aralarında bulunduğu 31 şehirde 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmıştı. Kısıtlama günlerinin ardından ilk mesai gününde Avcılar E-5'te araç trafik yoğunluğu yaşandı. Metrobüs durakları ve otobüs duraklarında da insan yoğunluğu gözlendi. Bir polis helikopterinin de E-5 karayolu üzerinde trafik denetlemesi için dolaştığı görüldü.


Yoğunlukla ilgili konuşan bir vatandaş," 3 günlük kısıtlama vardı millette işine gidiyor normal bu yoğunluk" dedi. Bir diğer vatandaş ise," Milletin yapacağı bir şey yok herkes işinin peşine düştü" diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.