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Kısıtlama günlerinde İstanbul'un boş meydanlarını fotoğraflıyor

Fotoğrafçı Adem Meleke sokağa çıkma yasağının başladığı 10 Nisan tarihinden itibaren her yasak gününde İstanbul’un Taksim, Kadıköy, Galata, Üsküdar ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü önemli meydan ve mekanlarını hem fotoğrafladı hem de havadan görüntüledi.

Fotoğrafçı Adem Meleke sokağa çıkma yasağının başladığı 10 Nisan tarihinden itibaren her yasak gününde İstanbul'un Taksim, Kadıköy, Galata, Üsküdar ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü önemli meydan ve mekanlarını hem fotoğrafladı hem de havadan görüntüledi.


İstanbul'un boş halini tarihi bir an olarak gören Meleke, "İnsanın olmadığı yerde neşe yok, bu fotoğraflar ve videolar arşivimde çok özel yer tutsa da bir an önce eski günleri görmek ve kainatın neşesi olan insanı fotoğraflamak istiyorum" dedi.

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