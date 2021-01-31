Kısıtlama günü göl kenarında 'yürüyüş keyfi' kamerada

Avcılar'da Küçükçekmece Gölü kenarında çok sayıda vatandaşın yürüyüş yaptığı, bazı vatandaşların ise maske de takmadıkları görüldü.

Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında Türkiye genelinde her hafta sonu 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Kısıtlama kapsamında muafiyet durumu dışında da gün içinde 17.00'ye kadar market ve kasap ve fırın gibi alışverişlerini yapmalarına izin verildi. Ancak Avcılar'da vatandaşların muafiyeti suistimal ettiği görüldü. Gümüşpala Mahallesi'nde bulunan Küçükçekmece Gölü kenarında vatandaşlar yürüyüş yapıp fotoğraf çektirdi. Yürüyüş yapan bazı vatandaşların ise maskesiz olduğu görüldü.