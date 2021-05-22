Kısıtlama gününde başka bir aracın sıkıştırdığı kadın sürücü, bariyerlere çarptı

Kazada yaralanan sürücü ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kaza Basın Ekspres yolu Yenibosna ayrımında meydana geldi. İddiaya göre 34 YDB 34 plakalı aracın sürücüsü, başka bir aracın sıkıştırması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yol ayrımında bulunan bariyerlere çarptı. Çarpmanın sonucunda bariyerler aracın motor kısmına saplandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan kadın sürücüyü ilk müdahalesini olay yerinde yaptıktan sonra ambulans ile hastaneye kaldırdı. Kaza sonrasında bariyerlere saplanan aracı itfaiye ekipleri bariyerlere kurtardı. Kaza sonrasında olay yerine gelen polis ekipleri de yolda bulunan kamera görüntülerini inceleyerek kazaya sebep olduğu iddia edilen aracı yakalamak için çalışma başlattı.