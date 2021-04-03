Kısıtlama gününde Kız Kulesi Sahili'nde dikkat çeken yoğunluk

İstanbul'da havanın güneşli olması nedeniyle yoğun bir kalabalık pandemi kurallarını yok sayarak Salacak Sahili'nde toplandı. Bazı kişiler sosyal mesafe kuralına uymayarak banklarda otururken, bazılarının da maskesiz olduğu görüldü. Yoğunluk havadan görüntülendi.

İstanbul'da havanın sıcak olmasıyla birlikte çok sayıda kişi sokağa çıkma kısıtlamasında Kız Kulesi Sahili‘nde toplandı. Bazı kişiler salgına aldırış etmeden yürüyüş yaparken, Kız Kulesi manzarasında banklarda oturanlar da vardı. Birçok kişinin maske taktığı görülürken, bazılarının maskesiz olması dikkat çekti. Sosyal mesafe kuralına uymayan kişilerin yanı sıra bazı insanlar manzaraya karşı fotoğraf çektirdi. Öte yandan yoğun kalabalık havadan görüntülendi.