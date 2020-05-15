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Kısıtlama öncesi Gümüşyaka'da kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu

4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Tekirdağ il sınırı Silivri Gümüşyaka’da kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu.

4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Tekirdağ il sınırı Silivri Gümüşyaka'da kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu. Çoğunlukla yazlık evlerin bulunduğu bölgelere gitmek isteyen vatandaşlar trafiği kilitledi.


4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Tekirdağ il sınırı Silivri Gümüşyaka'da kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu. Tekirdağ- İstanbul sınırı çevresinde bulunan yazlık evlerin olduğu bölgelere girmek isteyen vatandaşlar akşamın ilk saatlerinden itibaren yola çıktı. Sokağa çıkma kısıtlamasının yazlıklarında geçirmek isteyen çok sayıda vatandaş trafiği kilitledi. Akşamın ilk saatlerinden itibaren Gümüşyaka'da kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu.

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