İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kısıtlama öncesi Taksim ve İstiklal Caddesi'nde yoğunluk

İstanbul’da kısıtlamanın başlamasına dakikalar kala Taksim ve İstiklal Caddesi’nde yoğunluk gözlenirken, cadde girişindeki büfe önlerinde uzun kuyruklar oluştu.

İstanbul'da kısıtlamanın başlamasına dakikalar kala Taksim ve İstiklal Caddesi'nde yoğunluk gözlenirken, cadde girişindeki büfe önlerinde uzun kuyruklar oluştu.



Korona virüsle mücadele kapsamında bugün 20.00 ile yarın 05.00 saatleri arasında uygulanacak olan kısıtlama öncesinde Taksim ve İstiklal Caddesi'nde yoğunluk vardı. Kısıtlamaya sayılı dakikalar kalmasına rağmen yerli ve yabancı turistler, İstanbul'un en gözde mekanlarından olan Taksim ve İstiklal Caddesi'ne gelmeye devam etti. Cadde girişinde bulunan restoran ve büfelerin önünde de uzun kuyruklar oluştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.