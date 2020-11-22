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Kısıtlama sabahında yollar ve meydanlar boş kaldı

Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından İstanbul’da, E-5 ve Eminönü Meydanı’nda sessizlik hakim oldu.

Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından İstanbul'da, E-5 ve Eminönü Meydanı'nda sessizlik hakim oldu. Boş kalan yollar ve meydanlar havadan görüntülendi.


Korona virüs ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmasıyla yollar boş kaldı. Saat 10.00'a kadar sürecek kısıtlama sabahında yollar ve tarihi meydanlar boş kaldı. Meydanların boşluk ve sessizliğini kuşlar doldururken, o anlar havadan görüntülendi.

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