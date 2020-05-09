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Kısıtlama sonrası 15 Temmuz Şehitler Köprüsü havadan görüntülendi

Korona virüs tedbirleri kapsamında 23 büyükşehir ve Zonguldak’ta hafta sonu için uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması gece yarısı itibariyle başladı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 23 büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu için uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması gece yarısı itibariyle başladı. İstanbul'da kısıtlamayla birlikte boşalan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü drone ile havadan görüntülendi.


Yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında yayınlanan genelgeyle 23 büyükşehir ve Zonguldak'da haftasonu geçerli olacak olan sokağa çıkma kısıtlaması saat 00.00 itibariyle başladı. Kısıtlama nedeniyle vatandaşların evlerine geçmesiyle, İstanbul adeta sessizliğe büründü. Korona virüs öncesinde normal şartlarda çok yoğun trafiğin olduğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü de kısıtlama sonrası boş kaldığı görüldü. Kısıtlamayla birlikte boşalan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü drone ile havadan görüntülendi.

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