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Kısıtlama sonrası Caddebostan Sahili doldu taştı

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında getirilen kısmi süreli sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle birlikte vatandaşlar Caddebostan Sahili’ne akın etti.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında getirilen kısmi süreli sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle birlikte vatandaşlar Caddebostan Sahili'ne akın etti. Sahil havadan görüntülendi.


Türkiye genelinde LGS sınavı kapsamında getirilen süreli sokağa çıkma kısıtlaması saat 15.00 itibariyle sona erdi. Yasağın sona ermesiyle birlikte vatandaşlar sahillerde spor ve yürüyüş yaptı. Güneşli havanın akşam saatlerinde serinlemesini fırsat bilen bazı vatandaşlar, Caddebostan Sahili'ne akın etti.


Caddebostan Sahili'ne gelenler sahilde yürürken, bazıları ise spor yaptı. Bazıları köpeklerini gezdirirken bazı vatandaşlar da sosyal mesafe kuralına dikkat ederek sohbet etti. Öte yandan sahil drone ile havadan görüntülendi.

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