Kısıtlama sonrası Caddebostan Sahili ıssız kaldı

Kısıtlama sonrası boş kalan Caddebostan Sahil havadan görüntülendi.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüsle mücadele kapsamında yeni tedbirler alınmaya devam ediliyor. Alınan kararla 81 ilde hafta sonunun tamamını kapsayacak olan sokağa çıkma kısıtlaması başladı. İstanbulluların hafta sonu yoğun olarak yürüyüş ve spor yaptığı Caddebostan Sahili ıssız kaldı. Kısıtlama sonrası sessizliğe bürünen sahil havadan görüntülendi.