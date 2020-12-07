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Kısıtlama sonrası İstanbul'da yoğunluk

56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ardından İstanbul’da yoğunluk başladı.

56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ardından İstanbul'da yoğunluk başladı. Toplu taşıma araçlarına binmek için bekleyen vatandaşların sosyal mesafeyi hiçe saydığı o anlar kameraya yansıdı.


Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında ilan edilen hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında trafikte yoğunluk yaşandı. Sabahın erken saatlerinde işlerine gitmek için yollara düşen vatandaşlar toplu taşıma araçlarında da yoğunluk oluşturdu. Otobüs ve minibüslere binmek isteyen vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe saydı, o anlar ise kameralara yansıdı.

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