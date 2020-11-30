İhlas Haber Ajansı

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Kısıtlama sonrası trafik yoğunluğu oluştu

Kısıtlamanın sona ermesinden ardından hareketlilik başladı.

E-5 Karayolunda trafik yoğunluğu oluşurken, metrobüs duraklarında sosyal mesafeye uyulmadığı görüldü.


Yeni tip korana virüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sabah 05.00 itibariyle sona erdi. Kısıtlamanın bitmesiyle haftanın ilk gününde E-5'te karayolunda yer yer trafik yoğunluğu oluştu. Yenibosna Cevizlibağ istikametine doğru trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Toplu taşıma kullanmak isteyen vatandaşlar üst geçitleri kullanırken, metrobüslerde de hareketlilik yaşandı. Durakta soyal mesafe kuralına uyulmadığı görüldü.

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