Kısıtlama sonrası trafikte yoğunluk oluştu

14 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle İstanbul'da bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi. Toplu taşıma için üst geçitleri kullanan vatandaşlar yoğunluk oluştururken metrobüs duraklarında da hareketlilik yaşandı.

Sokağa çıkma kısıtlaması 14 büyükşehir ve Zonguldak'ta gece 24:00 itibariyle sona erdi. Kısıtlamanın bitmesinin ardından İstanbul'da yollarda hareketlilik başladı. Sabah işe gitmek isteyen vatandaşlar E-5 karayolunda araç kuyruğu oluşturdu. Yenibosna Avcılar ve Cevizlibağ yönünde oluşan uzun araç kuyrukları nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi. İşe gitmek için toplu taşıma kullanmak isteyen vatandaşlar da üst geçitlerde yoğunluk oluşturdu. Vatandaşların maske kuralına dikkat ettiği görülürken metrobüs duraklarında da yoğunluk yaşandı. Çok sayıda vatandaşın dolu gelen metrobüslere binmemek için durakta diğer araçları beklediği görüldü.

“Bu yoğunluğu kaldıracağını düşünmüyorum”

Toplu taşımadaki yoğunluktan bahseden İsmail Meral adlı vatandaş, “Büyük bir problem aslında insanlar bir şekilde dikkat etmeye çalışıyor önlemler fena değil ama bu yoğunluğu kaldıracağını düşünmüyorum. Rahat gitmek bizim için de çok avantajlı ama herkes işe gittiği zaman böyle bir şey mümkün değil” diye konuştu.